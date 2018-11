Jugadores franquicia del Bádmitón Benalmádena lejos de la ciudad La jugadora Ye Zhaoying, afincada recientemente en Mijas, durante un partido. / SUR El club cuenta con más potencial que otros años, pero no siempre puede contar con sus mejores jugadores EMILIO MORALES Málaga Viernes, 2 noviembre 2018, 00:08

Mejor plantilla que nunca, pero lejos de las pistas hasta el momento. Es una situación compleja la que vive el Bádmiton Benalmádena, que confía en dar la vuelta a un comienzo de la Liga con altibajos por parte del equipo de División de Honor. El club malagueño se reforzó antes del comienzo de la temporada con grandes nombres para afrontar un campeonato muy competitivo, con el gran aliciente de jugar contra la mejor jugadora del mundo, Carolina Marín, que estará en algunas jornadas.

Los tres mejores nombres del Benalmádena y 'jugadores franquicia' son Ye Zhaoying, una china afincada en Mijas, Manuel Vázquez y Nicklas Mathiessen. Son estos dos últimos los que pese a su calidad contrastada no pueden asistir a todos los partidos. Así lo explica el entrenador Eduardo Herrero en declaraciones a este periódico: «Manuel es un jugador que actualmente está viviendo en Noruega, y este año se estrena con nosotros. Es uno de los mejores jugadores españoles actualmente, probablemente entre los tres mejores del circuito. El problema es que no podemos contar con él todo lo que nos gustaría, debido a que tiene que atender compromisos de una agenda internacional, vive fuera y se hace complicado. En cuanto a Nicklas es un jugador danés que nos da un plus de calidad en las modalidades de dobles. Igualmente, tiene que atender a una agenda internacional y no siempre podemos disponer de su calidad. Este está siendo el principal problema, que los jugadores más franquicia no pueden estar tanto como nos gustaría».

No obstante, una de sus mejores bazas en categoría femenina, la ya mencionada Ye Zhaoying, sí que está disponible para competir, ya que ha cambiado su residencia a la provincia: «Es una jugadora veterana, con 44 años. Ha sido una 'top' mundial del bádmiton, doble campeona del mundo, consiguiendo incluso un bronce olímpico. Gracias a ella estamos consiguiendo buenos puntos que nos dan mucha seguridad», afirma Herrero, que hace hincapié en que aunque la parte más visible del club sea el equipo de División de Honor –que ha empezado la temporada con una victoria y tres derrotas–, las otras modalidades y categorías también son muy importantes para ellos.

El presidente del club, Daniel Alcover, por su parte, considera muy positiva la presencia de estos tres jugadores, pese a su poca disponibilidad, aunque también reconoce que no están teniendo buena suerte en algunos aspectos: «Este año, tras las dificultades para salvar al equipo la temporada pasada, hemos hecho un esfuerzo por apuntalar la plantilla, pero las lesiones e infortunios nos están lastrando sobremanera. Obviamente, es un sueño contar con una doble campeona mundial como Ye Zhaoying en el equipo, y es que nos cayó del cielo al mudarse a Mijas. Es un plus en el día a día del club y, deportivamente, un seguro de vida. A ella le sumamos el alta de Manuel Vázquez, probablemente la tercera raqueta nacional, que tras años en la Blume de Madrid y como 'sparring' de Carolina Marín ha hecho las maletas y se ha mudado a Bergen como rival de entrenamientos de un jugador y club de aquel país. A ellos se le suma Nicklas Mathiasen, nuestro fichaje de invierno la temporada pasada. Los cuatro encuentros que disputó los vencimos, y él con un 100% de victorias. Este año, por compromisos internacionales y fatalidades de billetes, no hemos podido contar con él, pero esperamos que debute pronto», explica contrariado.

Alcover se muestra muy satisfecho con el crecimiento del club, que poco a poco se va haciendo un nombre: «En la actualidad contamos con cerca de 100 socios federados, y en torno a 250 practicantes inscritos entre club y escuelas. Los últimos años han sido de adaptación a los nuevos tiempos y todos los cambios derivados de la forma que los entes público pueden ayudar a los clubes deportivos. Hemos pasado de contratos de patrocinio con pagos claros y en fecha y forma, a un desconocimiento absoluto de ingresos y formas que nos han tenido en jaque los últimos tiempos, tras haber podido capear la crisis gracias a nuestra manera de gestionar el club, nuestros ingresos y remanentes que hubo en su época, gestión que nos valió la mención de uno de los cien malagueños del año a mi persona por la gestión del club. Y un año después a nuestro técnico por su carrera», comenta emocionado con este crecimiento paulatino.