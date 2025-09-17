Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jordan Díaz se duele en el único intento en triple salto que ha podido hacer. Efe
Atletismo

Jordan Díaz abandona lesionado el Mundial

El campeón olímpico de triple salto, con problemas físicos todo el año, deja a España sin una de sus grandes opciones de volver a pisar el podio

Igor Barcia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:23

De la gloria olímpica a la decepción mundialista hay un año de espacio. Jordan Díaz se coronó el verano pasado en los Juegos Olímpicos con ... una sensacional victoria por delante de Pedro Pablo Pichardo y Andy Diaz en la final de París. Pero desde entonces, el saltador español solo había sido capaz de realizar un salto, el 1 de agosto, en el campeonato de España de Tarragona, donde ganó con 17.16 metros, marca modesta para sus cualidades pero un punto de esperanza camino del Mundial. Sin embargo, en el Estadio Nacional solo ha sido capaz de hacer un intento, el primero de la calificación. Con tiras en las rodillas para proteger sus articulaciones, el saltador de origen cubano solo ha tomado impulso en la tabla, para caer y mostrar gestos de dolor que después le han obligado a abandonar la pista mientras el resto de rivales seguían saltando en busca de la final.

