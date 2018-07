Jiménez gana el British sénior en la catedral del golf A sus 54 años, el jugador malagueño conquista su segundo 'grande' en el circuito de veteranos al imponerse por un hoyo a Langer en St.Andrews PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 29 julio 2018, 21:23

Lo celebró sin estridencias. Se quitó la gorra y dirigió varios saludos al público, pero con una expresión un tanto contenida, no se sabe bien si porque no dudaba de su 'putt' ni de sus opciones. Luego llegó la emoción real, al dar un beso a su mujer, y la habitual calada al puro. El churrianero Miguel Ángel Jiménez se adjudicó el British Sénior, uno de los 'grandes' en el circuito de veteranos (el denominado PGA Tour Champions), disputado en el mítico campo de Old Course de St. Andrews (Escocia), en la denominada 'Catedral' del golf.

La Jarra de Clarete debió de saberle a mucho al malagueño de 54 años, que suma este logro a su destacada trayectoria profesional, con tres Ryders Cup ganadas, una como vicecapitán; un total de 21 victorias en el Tour Europeo; una segunda plaza en el US Open de 2000, la tercera en el British de 2001 y la cuarta en el Masters de Augusta de 2014.

El malagueño partió en la última ronda con dos golpes de ventaja e hizo un ejercicio de tranquilidad y de templar los nervios para firmar una sensacional tarjeta de 69 golpes (por los 68 del jueves, los 67 del viernes y los 72 del sábado) y acabar con -12 y emular a Severiano Ballesteros, primer español en el recorrido escocés. La friolera de 34 años es lo que ha transcurrido entre un hito y el otro.

Acoso de Langer

Cuatro 'birdies' y un 'bogey' (este en el hoyo 15) jalonaron el último recorrido de Jiménez en Old Course. Un gran segundo 'putt' en el 17 para salvar el par resultó decisivo en el triunfo y cara a salvar el acoso de otro mito, el alemán Bernhard Langer (-11), que fue segundo al final. En la tercera plaza empataron los estadounidenses Scott McCarron y Kirk Triplett y el canadiense Stephen Ames.

Con este éxito, Jiménez consigue billete para el Open Británico del año próximo en Irlanda del Norte –el del PGA Tour, no el del circuito de veteranos– y se confirma a día de hoy como el mejor jugador del momento de más de 50 años. «Aquí es donde Seve ganó su segundo Open. Vencer en St. Andrews es un sueño para cualquier golfista. No puedo pedir más», declaró entusiasmado.

Además, Jiménez había ganado en mayo en Alabama (EE.UU.) el Regions Tradition, el primer Grande sénior de un golfista español. La categoría del circuito de veteranos se refleja en la nómina de participantes, con golfistas como Vijay Singh, Fred Couples, Tom Watson, Jesper Parnevik, Colin Montgomerie, Mark Calcavecchia o Joh Daly, entre otros, presentes este fin de semana.