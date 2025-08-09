Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Granizada

Javier Banderas: «Respeto mucho al Rey, pero en el mar somos rivales»

Deportista y empresario. Administrador del Teatro del Soho CaixaBank

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33

Ya ha soplado los sesenta, pero Javier Banderas sigue siendo 'Chico' en casa. También fuera: una vez incluso se dirigieron a él como «don Chico». ... Empresario y graduado social, vuelve a casa tras competir en la Copa del Rey de vela, un campeonato que ha dominado en las últimas tres décadas y donde tiene un rival de altura: el propio rey Felipe. ¿Tiene buen perder el monarca? «Como rivales nos respetamos mucho», contesta políticamente correcto. Aunque la salud le ha dado un par de avisos, como a su hermano, sigue al pie del cañón en el Teatro del Soho CaixaBank, del que es administrador. «Nuestro hijo mimado», admite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

