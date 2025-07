Ilia Topuria, sobre los golpes polémicos tras noquear a Oliveira: «Violento no es, es el reglamento»

David Hernández Madrid Viernes, 4 de julio 2025, 18:03 Comenta Compartir

Ilia Topuria ha ofrecido este viernes su primera rueda de prensa en España tras conseguir el pasado domingo su segundo cinturón de la UFC. A lo largo de los últimos días se había desatado una agria polémica en redes, donde se comentaba que Ilia Topuria no era un buen deportista, ya que cuando derribó a Charles Oliveira se tiró al suelo para propinarle dos golpes más. El doble campeón defendió que la suya no fue una conducta violenta, sino que forma parte del reglamento. «Si no se le remata y él decide seguir podría estar peleando con daños cerebrales y eso sí que es peligroso», proclamó. Además, Topuria aseguró que todos los competidores están preparados para soportar esos daños.

El hispanogeorgiano mantiene la idea de que se realice un evento de UFC en España, con la esperanza de que pueda celebrarse en el Santiago Bernabéu. El actual contrato televisivo impide que este año se lleven a cabo eventos en Europa, pero esto cambiará a partir de 2026. Topuria pensaba que era más sencillo conseguir este objetivo de lo que está siendo, pero se mostró convencido de que acabará saliéndose con la suya. «Creo que la UFC llegará a España en 2026», manifestó. Incluso, se atrevió a decir que le gustaría que Sergio Ramos le acompañase en la entrada durante dicho espectáculo.

En cuanto a su combate soñado con Islam Makhachev, habrá que esperar porque, además, desde la UFC han pedido a Topuria que no suba de división. Esto se podría deber a un colapso en la categoría, al tener un campeón que no estaría pendiente de su título. «Si yo me muevo frenaría el peso ligero por uno o dos años y no puedo detener las carreras de los jóvenes», apuntó Topuria.

Al nuevo campeón le gustaría que su próxima defensa fuese contra Paddy. «Si fuera por mí, Paddy sería el siguiente, por eso fue que lo subí al octógono», indicó. Aunque este no sea el retador número uno, ni el mejor posicionado en los rankings, la rivalidad le hace acreedor de una oportunidad. Topuria dijo que no necesitaba dejarlo con vida hasta el último asalto para disfrutar de la pelea. Más bien, quiere noquearlo lo antes posible.

Fuente de inspiración

Topuria está siendo relacionado con grandes deportistas españoles de otras disciplinas, como Rafa Nadal o Pau Gasol, por la grandeza de poner a España en el mapa en un deporte reconocido internacionalmente. El Matador quiere ser uno de los grandes. «Soy uno de los muchos deportistas que representa a España y quiero hacerlo ganando para que nos tomen como personas que no nos rendimos», afirmó. Añadió que le gustaría ser recordado como una persona que ha luchado por sus sueños, sin dejar de lado sus valores. Topuria pretende inspirar a las nuevas generaciones.

En el evento de este viernes, Topuria ha presentado su nueva marca de bebidas llamada MUCHO. Se trata de otro paso más hacia la construcción de su imagen, pues el legado del hispanogeorgiano trasciende de lo deportivo y se convierte en una marca. Topuria no solo aspira a retirarse invicto de las peleas, también busca ser alguien más cercano con aquellos que todavía no le han dado la oportunidad de conocerle.

