El deportista de Ondarroa, Ager Solabarrieta, en una de sus competiciones de tiro. EC

La historia de superación del tirador invidente de Ondarroa que gana medallas

Ager Solabarrieta ·

Comenzó a perder la vista a los 16 años y sufre distrofia macular, es bicampeón del mundo en la modalidad de 'tendido' y 'a pie' y acaba de revalidar el título nacional

Mirari Artime

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

Ager Solabarrieta es un deportista de los pies a la cabeza. Es más, es bicampeón del mundo de tiro para personas con discapacidad visual de ... la ONCE en las modalidades de 'tendido' y 'a pie' y acaba de revalidar su título en el Nacional que se celebró el pasado fin de semana en Alicante por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC). Junto a su guía y mujer, Maite Badiola, han vuelto a demostrar que forman un tándem imbatible que el pasado mes de octubre también conquistó el campeonato de Europa de Tiro con Carabina 10metros tendido en Croacia.

