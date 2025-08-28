El Higuerón Resort alberga desde este jueves el Campeonato de España de vóley-playa

Por duodécima vez consecutiva, las instalaciones del Higuerón Resort volverán a vestirse de gala para acoger la celebración de la cita reina del calendario nacional ... del vóley-playa. Este jueves da el pistoletazo de salida el Campeonato de España absoluto, que reunirá hasta este domingo a las mejores parejas masculinas y femeninas del país, con el único objetivo de hacerse con la ansiada corona.

Y da la casualidad de que, en esta edición ya se conoce que los vencedores del 2024 no revalidarán su corona. En la categoría femenina, habrá una marcada ausencia, la de la vigente campeona del torneo y la mejor jugadora malagueña del momento, la internacional Sofía González, que por desgracia causará baja por una lesión. Una lástima para la joven de Málaga capital, que estaba firmando un año brillante con varias medallas tanto en el circuito nacional como internacional.

En la categoría femenina, la pareja que parte con mayores opciones de hacerse con el que sería su primer trofeo pasa a ser la compuesta por las también internacionales Tania Moreno y Ana Vergara, que llegan en un gran estado de forma.

Por su parte, en la categoría masculina, Fuengirola podrá disfrutar un año más de la presencia de un icono español de este deporte, el olímpico gaditano Adrián Gavira, que en su caso, sí que intentará revalidar la corona, aunque con una nueva pareja. Tras la retirada de su histórico compañero Pablo Herrera, llegará a este campeonato con su nuevo compañero, Alejandro Huerta, otro de los grandes talentos nacionales del momento. Sus mayores rivales en este evento serán Álvaro Viera y Antonio Saucedo, también internacionales.

La cita arrancará este jueves con los primeros partidos de la fase de grupos tanto masculina como femenina y será a partir de mañana cuando den comienzo las rondas eliminatorias. Como siempre, las semifinales, finales y partidos por el tercer puesto serán el domingo. La entrada hoy será libre, mientras que mañana costará 5 euros y el sábado y el domingo 10. Estas pueden adquirirse a través de la web oficial del evento, donde también se oferta un bono por 15 euros para todo el campeonato. Este cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga.