Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BEACH VOLLEY TOUR
Vóley-playa

El Higuerón Resort alberga desde este jueves el Campeonato de España de vóley-playa

La cita, que se extenderá hasta este domingo, contará con la marcada ausencia de la vigente campeona y malagueña Sofía González

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:03

Por duodécima vez consecutiva, las instalaciones del Higuerón Resort volverán a vestirse de gala para acoger la celebración de la cita reina del calendario nacional ... del vóley-playa. Este jueves da el pistoletazo de salida el Campeonato de España absoluto, que reunirá hasta este domingo a las mejores parejas masculinas y femeninas del país, con el único objetivo de hacerse con la ansiada corona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  4. 4 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  7. 7 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  8. 8

    Aparecen pozos de la antigua mezquita junto a la Iglesia del Sagrario de Málaga
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Higuerón Resort alberga desde este jueves el Campeonato de España de vóley-playa

El Higuerón Resort alberga desde este jueves el Campeonato de España de vóley-playa