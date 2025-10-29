El Heredia 21 se asegura un rival de Primera en la Copa del Rey

Buen estreno en la Copa del Rey del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, con una goleada en el Pabellón Municipal Quico Cabrera del Tenerife Iberia ... Toscal, conjunto de Segunda B. Seis goles para cumplir el objetivo de avanzar a la cuarta eliminatoria, la de dieciseisavos de final, en la que un rival de Primera División, según lo dictamine el sorteo, visitará el Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque) el 18 o 19 de noviembre.

El equipo que entrena Tete dominó el encuentro de principio a fin para no dejar escapar la victoria y evitar que el cuadro local, con el paso de los minutos, tuviera buenas sensaciones competitivas y se viera con opciones de luchar por un resultado positivo.

El capitán Miguel Conde marcó el 0-1 en el minuto 3 con un potentísimo derechazo. Un primer gol para tomar el mando y poder repartir esfuerzos entre los jugadores convocados para este compromiso en Santa Cruz de Tenerife. Un aspecto importante dada la cercanía de una nueva jornada liguera.

Ampliar La formación del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. HEREDIA 21 MALAGA

Álvaro Mellado tuvo que intervenir varias veces, pero las ocasiones de peligro se generaron más en el área del conjunto anfitrión. El 0-2 tuvo el sello de Nando Torres. Una brillante acción de pívot. Recibió de espaldas, se giró con mucha calidad y colocó el esférico pegado al palo. La primera mitad finalizó con esta diana del jugador malagueño.

Ya en la segunda parte se sentenció el triunfo con más goles. Alvarito anotó el 0-3 con un preciso remate lejano y el 0-4 llegó en un error de Manu. Se equivocó en un pase y envió el balón hacia su propia portería. Tenerife Iberia Toscal intentó recortar distancias utilizando el ataque de cinco con portero-jugador, pero tampoco le funcionó y encajó el 0-5 obra de Pabli.

Nando Torres, con su segundo tanto del choque, cerró el marcador del duelo de la tercera ronda de la Copa del Rey (0-6). Misión cumplida del Heredia 21 Málaga CR FS que sigue vivo en el torneo del KO y ahora puede centrarse, otra vez, en el campeonato liguero. El sábado, a las 18.45 horas, jugará en la cancha del Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles.