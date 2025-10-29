Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La celebración de la victoria del equipo en el vestuario en Tenerife. HEREDIA 21

El Heredia 21 se asegura un rival de Primera en la Copa del Rey

El cuadro malagueño ganó por 0-6 al Tenerife Iberia Toscal, de Segunda B, y su próxima eliminatoria será en casa el 18 o 19 de noviembre

SUR

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:38

Comenta

Buen estreno en la Copa del Rey del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, con una goleada en el Pabellón Municipal Quico Cabrera del Tenerife Iberia ... Toscal, conjunto de Segunda B. Seis goles para cumplir el objetivo de avanzar a la cuarta eliminatoria, la de dieciseisavos de final, en la que un rival de Primera División, según lo dictamine el sorteo, visitará el Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque) el 18 o 19 de noviembre.

