El Heredia 21 suma más talento internacional a sus filas

El conjunto malagueño ha incorporado a Pablo Ordóñez, viejo conocido de la casa que llega cedido desde el Jaén Paraíso Interior de Primera; además, paralelamente, el jugador del Ciudad Redonda Guti, golea con la selección sub-19

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:16

Internacional con España desde la categoría sub-17 hasta la absoluta, campeón de la Eurocopa sub-19 en 2022 y vigente campeón de la Copa ... del Rey junto al mítico Inter Movistar (mayo de 2025). Este es el palmarés de Pablo Ordóñez, el nuevo talento que acaba de reclutar el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, equipo que con las dos contundentes victorias firmadas ya en las dos primeras jornadas de Liga, ha reafirmado su compromiso por luchar por el ascenso a la élite del fútbol-sala español.

