El Heredia 21 suma más talento internacional a sus filas

Internacional con España desde la categoría sub-17 hasta la absoluta, campeón de la Eurocopa sub-19 en 2022 y vigente campeón de la Copa ... del Rey junto al mítico Inter Movistar (mayo de 2025). Este es el palmarés de Pablo Ordóñez, el nuevo talento que acaba de reclutar el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, equipo que con las dos contundentes victorias firmadas ya en las dos primeras jornadas de Liga, ha reafirmado su compromiso por luchar por el ascenso a la élite del fútbol-sala español.

Pablo es una cara conocida en la entidad malagueña, aunque en su pasada etapa como Besoccer UMA Antequera. El joven vistió la elástica costasoleña en la temporada 2022-23, dejando muy buenas sensaciones en sus 24 partidos disputados, con 7 goles anotados. De hecho, tal fue su año que captó entonces el interés el Inter Movistar, en el que permaneció estas dos últimas campañas antes de fichar por tres temporadas con el Jaén Paraíso Interior, de Primera División. De allí procede ahora el joven de Mengíbar, en calidad de cedido y hasta el final de la presente campaña.

Esta nueva incorporación no es sino un reflejo de las aspiraciones del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, un proyecto que ha dado un salto de calidad gracias a su nuevo patrocinador y que busca ascender, a ser posible por la vía rápida.

Guti, en el Europeo sub-19

De hecho, Ordóñez no es el único internacional que se ha fichado este año para reforzar la plantilla. Es más, uno de ellos, el ala zurdo Palo Guti, se encuentra ahora mismo disputando el Europeo sub-19 y su nombre ya ha llamado la atención. En el partido del debut de España, anotó el gol que selló el 3-0 ante Turquía y este lunes volvió a ver puerta, sumando el tanto inicial del segundo triunfo para nuestro país, por 2-3 ante la República Checa.