Hecher Sosa en el pesaje del Contender Series. UFC Español

Hecher Sosa se convierte en el quinto español en llegar a la UFC

El canario, a pesar de la reciente pérdida de su padre, impresionó a Dana White en su combate del Contender Series contra Mackson Lee y se aseguró un contrato

David Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:00

Las artes marciales y las MMA cada vez encuentran mayor representación española en un deporte que está en constante crecimiento. Prueba de ello ocurrió la ... madrugada del miércoles con Hecher Sosa como protagonista, ya que obtuvo su ansiado contrato con la UFC tras derrotar a Mackson Lee en la sexta edición de las Contender Series. El combate se resolvió a los puntos por decisión unánime y el luchador canario logró vencer a un oponente que estaba invicto para establcer su 14-1 personal. El triunfo tuvo un componente emocional, ya que Sosa perdió a su padre el día del pesaje y le dedicó su ansiado sueño, una gesta que ya anticipó que lograría por él.

