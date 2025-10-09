Gran expectación cara al duelo entre las selecciones de rugby de España y Fiyi en Málaga

La élite mundial del rugby regresa a Málaga cara a un espectáculo que promete no dejar indiferente a nadie. Un duelo de altura entre una ... selección abonada a la élite desde hace décadas, como es la de Fiyi, y otra en pleno crecimiento que ya ha logrado labrarse un hueco entre los mejores del mundo: España. 'Los Leones', como se conoce popularmente al combinado nacional masculino, que han logrado escalar hasta una histórica 14ª posición en el 'ranking' mundial gracias al trabajo de este último lustro, recalarán en la capital costasoleña el próximo sábado 22 de noviembre para ejercer como anfitriones ante la 9ª selección del mundo.

Un duelo amistoso que se celebrará en el estadio Ciudad de Málaga, a las 17.00 horas y que cerrará la ventana internacional de noviembre. El gran reto que se persigue al trasladarlo a Málaga será impulsar este atractivo deporte en la zona, acercando al público local a algunos de los mejores combinados del planeta en la modalidad de XV. Entre sus méritos, el equipo visitante es cuartofinalista del último Mundial (2023) y ganador de casi una decena de títulos de campeón oceánico. Un 'show' que ya está generando atracción en la ciudad, como se ha podido ver en el buen ritmo de la venta de entradas. Estas ya pueden adquirirse desde hace unos días en la web oficial de la Federación Española de Rugby a un coste bastante asequible, de 15 euros. Por el momento, ya se han vendido más de 2.000 de las 7.450 localidades disponibles.

Ampliar M. RIVAS

La cita se presentó este jueves en las instalaciones de la Diputación de Málaga, en un acto que contó con la presencia del director general de eventos deportivos de la Junta de Andalucía, Gorka Lertxundi; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el concejal de Deportes del ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen' y el presidente del Club Rugby Málaga, José María Maestro.

«Este evento servirá para crear más afición del rugby en la provincia, este deporte ofrece un gran espectáculo y los valores que buscamos en nuestro día a día, como el trabajo o el 'fair play'. Nuestra provincia se ha consolidado como un gran motor del rugby nacional, especialmente en Seven y este evento tendrá mucha atención mediática y reforzará la imagen turística y deportiva de la provincia», valoró Salado, indicando además que el patrocinio de Costa del Sol seguirá presente en las selecciones nacionales de Seven. Por su parte, Vivas animó a que el público local se acerque a disfrutar de esta cita de alto nivel y anunció: «Si Dios quiere, dentro de poco tendremos un campo nuevo para el Club de Rugby Málaga», una cuenta pendiente que podría saldarse próximamente.

Asimismo, Lertxundi explicó que esta cita tendrá un impacto económico de 3,5 millones de euros para la ciudad y 'Hansen' elogió la apuesta de Málaga por este deporte en estos años en su trabajo por la difusión y promoción de un deporte en el que España avanza a pasos agigantados. Es más, apuntó que el nuestro es uno de los escasos países de todo el mundo que ha logrado clasificar a sus selecciones femeninas y masculinas tanto de Seven como de XV para los Mundiales.

Actividades paralelas

Un aspecto importante cara al evento de Málaga lo explicó Maestro, presidente de un Rugby Málaga que ejercerá como anfitrión y organizador de la cita. El directivo avanzó que crearán una serie de actividades en torno al partido en pro de la promoción de este deporte. Para empezar, crearán un torneo gradual en el que reunirán a más de 40 equipos de toda Andalucía, con más de 1.000 niños de entre 6 y 14 años, que competirán en los campos de la UMA, Rincón de la Victoria, Fuengirola y Marbella. Además, también harán un evento de 'networking' entre empresas y clubes deportivos de la zona con el ánimo de crear nuevos lazos empresariales.

Además, el mismo día del partido, la Federación Española creará una fan zone en los aledaños del Ciudad de Málaga, con diversos puestos de compras y actividades para los aficionados. Eso sí, podría ser un poco caótica la situación ese día, porque coincidirá con el partido entre el Unicaja y el Manresa (20.00 horas) en el Martín Carpena.

Lo que aún se desconoce será qué 32 'Leones' aterrizarán en Málaga ese día en busca del triunfo ante Fiyi, y es que esta última lista saldrá de una convocatoria previa de 50 jugadores entre los que podría haber hasta cuatro jugadores malagueños, cuatro aspirantes a disfrutar de esta cita internacional en casa, ante su público. Ellos son: Alberto Carmona (21 años), Valentino Rizzo (21 años), Hugo González (20 años) - estos tres, forjados en el Club de Rugby Málaga-, y Pablo Miejimolle (30 años), forjado en el Club de Rugby Marbella. Mientras que Alberto Carmona compite con el Toulousse de la liga francesa, el resto de malagueños en dinámica de selección lo hace en equipos españoles: Pablo en Valladolid y y Valentino y Hugo en Madrid. Este último, el más joven, está comenzando a dar sus primeros pasos con el combinado nacional tras una prolífica carrera de menores.