Gran actuación de los atletas del Trops Cueva de Nerja en el Campeonato del Mundo de Trail

Dos de los cuatro representantes del club consiguieron la medalla de plata junto al equipo nacional

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:27

Han llegado grandes noticias para los deportistas del Trops Cueva de Nerja que el pasado fin de semana representaron a nuestro país en el Campeonato ... del Mundo de Trail. Hasta cuatro atletas de la entidad axárquica contribuyeron a la brillante actuación que selló la selección española absoluta en la localidad oscense de Canfranc. Estos fueron Ikram Rhasalla, Nico Molina, Claudia Estévez y Manuel Anguita, todos ellos deportistas andaluces.

