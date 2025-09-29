Gran actuación de los atletas del Trops Cueva de Nerja en el Campeonato del Mundo de Trail

Han llegado grandes noticias para los deportistas del Trops Cueva de Nerja que el pasado fin de semana representaron a nuestro país en el Campeonato ... del Mundo de Trail. Hasta cuatro atletas de la entidad axárquica contribuyeron a la brillante actuación que selló la selección española absoluta en la localidad oscense de Canfranc. Estos fueron Ikram Rhasalla, Nico Molina, Claudia Estévez y Manuel Anguita, todos ellos deportistas andaluces.

En la categoría femenina, el puesto más destacado fue para Rhasalla, que con su octava y meritoria plaza indivisual en la modalidad short, impulsó la medalla de plata por equipos para España. Por su parte, aunque en los 14 kilómetros, el equipo español fue finalmente décimo, la atleta del Nerja Claudia Estévez firmó una gran decimoquinta posición individual.

En la categoría masculina también hubo medalla para el club malagueño, la que obtuvo Nico Molina, subcampeón con el combinado nacional en 45 kilómetros y vigésimo individual. Cerró la participación de los atletas del club Manuel Anguita que sobre los 81 kilómetros que se disputó la Ultra Trail, terminó en el puesto vigésimo individual y sexto por equipos.