GIANTX, campeón de España de League of Legends
El equipo malagueño se consolida como rey del LoL nacional en 2025 con la victoria en la 'Final Four' de Madrid tras vencer a Heretics en el duelo por el título
SUR
Málaga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:07
Otra jornada para el recuerdo de la organización de esports GIANTX: el equipo que compite en League of Legends a nivel nacional se proclamó este ... domingo campeón de España al tumbar (3-1) al eterno rival Heretics en la final de la Superliga LVP celebrada en Madrid. Nuevo logro después de que el día anterior en Berlín el conjunto de Valorant asegurara el pase al Mundial del videojuego de Riot Games. Título nacional, sueño internacional. Fin de semana inolvidable para los gigantes.
Badlulu, Ferret, Feisty, Aetinoth, Exofeng y Lospa traen el trofeo de la Superliga de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) a Málaga, la novena en la historia. El mejor broche de un grupo que, aun con dificultades, incluso jugando un suplente en la 'Final Four' de Madrid, ha demostrado ser el mejor bloque de LoL en España. Honores también para el cuerpo técnico que forman Fearless y Th3Antonio.
Por su parte, el conjunto de Valorant que se ha clasificado para el Mundial se quedó a las puertas del título de la liga europea tras caer contra todo un Team Liquid, no en vano una de las escuadras más en forma del momento. La Valorant Champions, no obstante, espera a los 16 mejores equipos del mundo: GIANTX está entre ellos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.