GIANTX, campeón de España de League of Legends

Otra jornada para el recuerdo de la organización de esports GIANTX: el equipo que compite en League of Legends a nivel nacional se proclamó este ... domingo campeón de España al tumbar (3-1) al eterno rival Heretics en la final de la Superliga LVP celebrada en Madrid. Nuevo logro después de que el día anterior en Berlín el conjunto de Valorant asegurara el pase al Mundial del videojuego de Riot Games. Título nacional, sueño internacional. Fin de semana inolvidable para los gigantes.

Badlulu, Ferret, Feisty, Aetinoth, Exofeng y Lospa traen el trofeo de la Superliga de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) a Málaga, la novena en la historia. El mejor broche de un grupo que, aun con dificultades, incluso jugando un suplente en la 'Final Four' de Madrid, ha demostrado ser el mejor bloque de LoL en España. Honores también para el cuerpo técnico que forman Fearless y Th3Antonio.

Por su parte, el conjunto de Valorant que se ha clasificado para el Mundial se quedó a las puertas del título de la liga europea tras caer contra todo un Team Liquid, no en vano una de las escuadras más en forma del momento. La Valorant Champions, no obstante, espera a los 16 mejores equipos del mundo: GIANTX está entre ellos.