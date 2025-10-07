Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ÑITO SALAS

El Generali Maratón de Málaga da un salto notable en sus inscritos

La cita del domingo 14 de diciembre ya cuenta con más de 17.800 corredores apuntados y se espera llegar hasta los 22.500, y junto a ello se ha incrementado el impacto económico y deportivo de la prueba

Marina Rivas

Martes, 7 de octubre 2025, 13:09

Comenta

La fiebre del 'running' sigue ganando adeptos año tras año y prueba de ello es el crecimiento de las prueba reina de la capital costasoleña, ... que cada edición sigue superándose. En este caso, hablamos del Generali Maratón de Málaga. Faltan dos meses para que las calles de la ciudad vuelvan a vestirse de gala y a cerrar su paso al tráfico para ver pasar a miles de corredores llegados de todos los rincones del mundo. Una 16ª edición (10 con el patrocinador actual) que se disputará el domingo 14 de diciembre y que llega con importantes novedades.

