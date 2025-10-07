El Generali Maratón de Málaga da un salto notable en sus inscritos

La fiebre del 'running' sigue ganando adeptos año tras año y prueba de ello es el crecimiento de las prueba reina de la capital costasoleña, ... que cada edición sigue superándose. En este caso, hablamos del Generali Maratón de Málaga. Faltan dos meses para que las calles de la ciudad vuelvan a vestirse de gala y a cerrar su paso al tráfico para ver pasar a miles de corredores llegados de todos los rincones del mundo. Una 16ª edición (10 con el patrocinador actual) que se disputará el domingo 14 de diciembre y que llega con importantes novedades.

Sin duda alguna, la más destacada, el notable incremento de corredores que de nuevo, volverán a establecer un nuevo récord de inscripción. Si este ya se batió el pasado 2024 con un total de 15.784 inscritos entre la media maratón y el maratón, en la prueba de este 2025 ya se ha logrado rebasar el listón de los 17.800 inscritos, siendo el cupo final previsto por la organización de 22.500 corredores entre ambas pruebas, con la idea de que el cupo para el maratón sea de 11.500 participantes.

Todas estas cifras se comunicaron en la presentación del evento, este martes por la mañana en el Salón de los Espejos del ayuntamiento de Málaga, en un acto al que acudieron:el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el concejal de Deportes, Borja Vivas; la directora de Comunicación de Generali, Sara Mirete; el director de la prueba, Pablo López-Barajas y el embajador de la cita, Abel Antón.

Abrió el acto el alcalde de la ciudad, que valoró de inicio: «Tenemos asegurado que será un éxito, como las pasadas ediciones. Trabajamos para adaptarnos a los miles de corredores que llegarán a Málaga, que cada año van creciendo porque Málaga es una ciudad atractiva para ello». Y no sólo ha crecido el número de participantes, sino que se ha incrementado en un 42% con respecto al pasado 2024 (de completarse el cupo que prevé la organización). Así lo explicó el director de la prueba, López-Barajas, que comenzó valorando el crecimiento de participantes del Maratón desde que la empresa organizadora actual tomara el mando en 2016, cuando se apuntaban a esta cita poco más de 3.000 corredores. «En los últimos años, el crecimiento ha sido exponencial, hemos crecido un 42%. Estamos haciendo la Maratón más internacional de España, un 62,1% de los corredores son del extranjero», comentó. Entre ellos, destacan los llegados de Reino Unido, Italia, Bélgica, Polonia o Marruecos. Y concluyó: «Málaga está de moda, es ejemplo de turismo y así podemos verlo aquí», aseguró.

Además, también reseñó otras cifras importantes, por ejemplo la retransmisión del evento a un total 65 países de los 5 continentes o el incremento del impacto económico directo de la prueba hasta la previsión actual de 12,79 millones de euros para la ciudad de Málaga, un 40% más que lo del año pasado. «Recuerdo que los primeros años teníamos 2.500 o 3.000 personas y el alcalde, Paco, nos decía: 'a ver si crecemos un poco más'. Ahora somos 22.000 y somos una referencia. Podemos estar satisfechos de ver cómo el Maratón ha llegado a convertirse en una referencia en España y en Europa», rememoró el laureado olímpico Abel Antón.

En lo que respecta al recorrido, ya se han avanzado algunos cambios para la nueva edición del 14 de diciembre, por ejemplo la eliminación del cruce que se producía entre los participantes en los kilómetros 6 y 23. De esta forma, la organización asegura que está trabajando en ello con el área de movilidad y la Policía con el fin de dar a conocer el nuevo trayecto lo antes posible.