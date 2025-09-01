Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vóley-playa

Los favoritos no fallan y se coronan en el Nacional de vóley-playa de Higuerón Resort

Tania Moreno y Ana Vergara, en categoría femenina y Adrián Gavira y Alejandro Huerta, en la masculina, nuevos campeones de España

SUR

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:09

Higuerón Resort volvió a vestirse de gala este fin de semana para la disputa de todo un clásico ya en esta instalación, el Campeonato de ... España de vóley-playa, una cita que lleva más de una década acogiendo Fuengirola y que no dejó indiferente a nadie. Las mejores parejas del país se midieron en busca del título y en esta edición, fueron inéditas las dos duplas campeonas.

