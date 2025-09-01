Los favoritos no fallan y se coronan en el Nacional de vóley-playa de Higuerón Resort

Higuerón Resort volvió a vestirse de gala este fin de semana para la disputa de todo un clásico ya en esta instalación, el Campeonato de ... España de vóley-playa, una cita que lleva más de una década acogiendo Fuengirola y que no dejó indiferente a nadie. Las mejores parejas del país se midieron en busca del título y en esta edición, fueron inéditas las dos duplas campeonas.

La gran final femenina disputada en la tarde del domingo enfrentó a Nazaret Florián y Carolina Fernández contra Tania Moreno y Ana Vergara. La madrileña y la andaluza dominaron el encuentro con autoridad, imponiéndose en dos sets (15-21, 15-21) para proclamarse campeonas de España por primera vez. Partían como favoritas al haber sido baja por lesión la malagueña Sofía González, que no pudo revalidar su título.

En el cuadro masculino, la final reunió a los hermanos Huerta en lados opuestos de la red. Adrián Gavira y Alejandro Huerta se midieron a Javier Huerta y Óscar Jiménez en un duelo muy igualado. El primer set cayó del lado de Gavira/Huerta, mientras que el segundo se resolvió por detalles en la recta final, pero la experiencia del olímpico Gavira marcó la diferencia y certificó el título para su equipo 0-2 (7-21, 19-21).

Los terceros puestos se decidieron previamente. En categoría femenina, Elba Páez y Daniela Andreu lograron el bronce tras superar a Raquel Palma y Amparo Hopf 0-2 (14-21, 14-21). En el cuadro masculino, la dupla formada por Antonio Saucedo y Álvaro Viera completó el podio imponiéndose en un ajustado tie break a Nathan Matos y Pablo Pérez 1-2 (15-21, 21-17, 12-15).

El campeonato concluyó con la entrega de trofeos, en la que también se reconoció a los MVPs del torneo: Tania Moreno y Adrián Gavira, ambos protagonistas de los oros en sus respectivas categorías. Con ello se puso el broche final a la 12ª edición del Campeonato de España de Vóley Playa en Higuerón Resort, que volvió a reunir a las mejores parejas nacionales.