Los emotivos mensajes para Carolina Navarro en el Aula de Deportes de SUR: «Has marcado la historia de nuestro deporte»

Las lágrimas no paraban de brotar por los ojos de Carolina Navarro durante todo el evento, pero en especial, cuando alguno de los seres queridos que no pudo estar allí presente quiso regalarle a la 'Reina del Pádel' unas sentidas palabras que emocionaron a todo el público. Autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; excompañeras y amigas como Paula Eyheraguibel o Ceci Reiter, jugadoras como Bea González y numerosos amigos y familiares, participaron con sus emotivos vídeos en la primera edición del Aula de Deportes de SUR, un evento organizado de la mano de Cervezas Victoria y presentado por el periodista de SUR Alberto Gómez, que quiso homenajear a la laureada malagueña, leyenda del pádel mundial, en el año de su retirada.

Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía «En nombre de todos los andaluces, estamos muy orgullosos de ti»

Los éxitos de Carolina Navarro no caben en un minuto, casi ni caben en una trayectoria de tres décadas en la élite del pádel, pero lo que no cabe seguro es el sentimiento de orgullo y agradecimiento que te debemos todos los andaluces, Carolina. No sólo eres la jugadora más laureada de todos los tiempos en el pádel, deporte en el que lo has ganado todo, si no que además eres campeona en talento, compromiso, y sobre todo, en corazón, dentro y fuera de la pista. Carolina Navarro es un ejemplo para todos y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, y por eso quiero transmitirte, en nombre de todos los andaluces, que estamos muy orgullosos de ti y de tus éxitos, porque siempre has llevado la marca Andalucía por todo el mundo, donde siempre quedará escrito que nunca ha habido nadie mejor que tú en el pádel. Gracias por la trayectoria de estos 31 años como profesional, pero sobre todo, por lo mucho que te queda por hacer.

Francisco de la Torre Alcalde de Málaga «Es un símbolo del pádel femenino y de Málaga»

Un saludo a todos los asistentes al Aula de Deportes que SUR le está haciendo a Carolina Navarro. Me es imposible estar ahí con vosotros porque estoy fuera de Málaga, pero quiero unir mis palabras para los que están hablando bien de esta magnífica campeona, un símbolo del pádel femenino y de Málaga, porque fue 9 años número uno del mundo, 12 veces campeona de España, 3 veces campeona del mundo por parejas, 4 veces campeona mundial por equipos, ganó más de 100 torneos internacionales… Una maravilla, un prodigio. Gracias Carolina, por llevar el nombre de Málaga a tantos sitios con la palabra victoria, nunca mejor dicho. Ánimo en lo que te queda por hacer, que es mucho, promoviendo el deporte entre mujeres y niños. Felicidades y gracias.

Ceci Reiter Excompañera de pádel de Carolina durante la mayor etapa de su vida «Eres la número uno, lo fuiste toda tu vida y me enseñaste a serlo a mi también»

Sé que te están haciendo un homenaje muy merecido por su carrera extraordinaria. Tuve el placer, honor y privilegio de compartir la cancha contigo durante más de 12 años, en los que creo que conseguimos muchísimo más de lo que, al menos yo, hubiese imaginado cuando jugamos nuestro primer partido juntas. En este nuevo camino que vas a empezar fuera de la pista, seguro que vas a tener éxito en todo lo que emprendas porque eres la número 1, lo fuiste toda tu vida, me enseñaste a serlo a mi también y espero que seas muy feliz y que todos los proyectos que emprendas los hagas con la misma pasión y garra con la que jugaste cada uno de esos partidos. Que seas muy feliz y tranquila, que fuera de la pista también se vive muy bien.

Paula Eyheraguibel Excompañera de Carolina «Eres el espejo de nuestra generación y de las que vienen detrás»

Hoy es un día muy especial y todo el año es muy especial porque se retira una jugadora que marcó la historia de nuestro deporte, no sólo por la velocidad que le daba a la pelota, que era de locos, sino porque marcaste el camino de la disciplina, del trabajo... Profesionalizaste este deporte y yo aprendí muchísimo a tu lado, fueron los mejores años de mi vida porque siempre hiciste mejor a tu compañera. Siempre estará en mi corazón cuando ganamos el Mundial de Murcia, delante de tu familia y sobre todo, porque lo ganaste después de tu segunda operación de rodilla. Fue no sólo un título, sino una historia de superación personal. Lloramos mucho de alegría. Agradecerte a ti y a tu familia, que también fue la mía cuando llegué a España. Siempre vas a ser una referente y bellísima persona, el espejo de nuestra generación y de las que vienen detrás. Te quiero un montón.

Bea González Jugadora de pádel número 6 del mundo «Siempre has sido un espejo donde mirarme, un ídolo para mi»

Me hace muchísima ilusión poder mandarte este mensajito en este homenaje que te van a hacer en nuestra querida Málaga. Ya sabes que empecé en el mundo del pádel por ti, que hablaste ya hace 10 años con Paula Eyheraguibel para que jugara conmigo ese primer añito de profesionales, cuando yo tenía 15 añitos recién cumplidos. Siempre te estaré agradecida por haberme dado ese voto de confianza. Otra anécdota graciosa que recuerdo es cuando Ceci y tú me llamabais 'Mini Carol' y me hacía muchísima ilusión porque siempre has sido una referente para mi, un espejo donde mirarme. Has sido un ídolo para mi desde pequeñita y eso era un orgullo. Mandarte un beso muy grande, muchas gracias por lo que has hecho por este deporte, y por Málaga.

Adriana Costagliola Jugadora de pádel «Nunca olvidaré cuando llegaste a Madrid y te decíamos 'La Joyita'»

Muy buena esta iniciativa de Diario SUR. Carol, ¿qué decirte? Sabes que te quiero mucho, que sigo siempre tus pasos… Has hecho una carrera increíble. Nunca olvidaré cuando llegaste a Madrid y te decíamos 'La Joyita', porque eras una jugadoraza en potencial y todos te mirábamos y decíamos 'mira esta chica'… Y mira donde llegaste. Me has ganado muchísimas veces y eso no sé si te lo voy a perdonar. Alguna vez te gané, sólo un par de veces (ríe). Me alegro de que este año esté lleno de emociones. Un saludo enorme para tu y tu familia. Fuiste una gran rival, me enseñaste mucho y desearte todo lo mejor para este año.

Haritz Garde Baterista de la Oreja de Van Gogh y amigo de Carolina «Eres una leyenda del pádel y del deporte femenino»

Hola Carol, enhorabuena por este merecidísimo homenaje, eres una leyenda del pádel y del deporte femenino y gracias por hacer este deporte cada día más grande, por haberlo puesto donde está y por habernos introducido en él, porque sabes que el grupo, sobre todo Álvaro y yo, somos unos fanáticos del deporte y tuyos. Te admiramos, te seguimos y te queremos muchísimo.

Álvaro Fuentes Bajista de La Oreja de Van Gogh y amigo de Carolina «Carolina es una persona tenaz, leal y con un amor por el pádel difícil de igualar»

Estamos aquí para rendirle homenaje a Carolina Navarro, que no es sólo una grandísima jugadora de pádel si no que, a través de los años, hemos podido todos comprobar que es una persona tenaz, leal, cariñosa y con un amor por el pádel que difícilmente se puede igualar. Yo puedo decir con orgullo que Carolina es amiga mia y desde aquí le mando un abrazo gigante.

Macarena y Carolina Sobrinas de Carolina «Es increíble todo lo que has hecho»

Hola tía Carol. Me da mucha pena no estar ahí para celebrar todo lo que has hecho en tu carrera deportiva, pero quería darte la enhorabuena y decirte que te quiero mucho, que es increíble todo lo que has hecho y que sé que sólo vas a conseguir cosas increíbles a partir de ahora. Te quiero mucho. Estoy súper orgullosa de toda tu carrera deportiva, de todo lo que has conseguido, que es muchísimo. Me da mucha pena no poder estar ahí para darte la enhorabuena en persona, pero ya mismo nos vemos y lo haré. Un beso.

Belén Navarro Hermana de Carolina «Estoy segura de que vas a hacer cosas muy grandes»

Hola Carol, me pillas que me voy a Montevideo. Sólo decirte que quién nos iba a decir que aquel día que empezamos a jugar en las pistas del Club Mayorazgo, ese día iba a cambiar tu vida para siempre. Me siento súper orgullosa de ti, has tenido una carrera brillante y te deseo lo mejor para tu retirada. Estoy segura de que vas a hacer cosas muy grandes.

