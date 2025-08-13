La élite del pádel regresa a Marbella en el debut de la Reserve Cup en Europa

Hace alrededor de tres años, comenzó a florecer una nueva potencia emergente en el mundo del pádel, hasta ahora, aunque expandido por decenas de países ... en todo el globo, muy centrado en España y Argentina. Hablamos de Estados Unidos, aunque no por volumen de practicantes, si no por el nivel de sus inversiones. La potencia norteamericana ha experimentado un crecimiento meteórico: se han creado numerosos clubes e incluso una liga estadounidense y son múltiples los grandes empresarios y personalidades, principalmente del mundo del deporte y del espectáculo, los que se han rendido a este deporte allí, dándolo a conocer a las grandes masas cada vez más. Y uno de los grandes impulsores de este fue el multimillonario empresario Wayne Boich, creador de uno de los clubes más destacados, si no el que más, de Estados Unidos: Reserve Padel, primero en Miami, y ahora también en Estados Unidos.

Poco después de su creación, nació una nueva idea: Reserve Cup Series, que tomó forma ya el pasado 2024. Se trata de un nuevo concepto de torneo que reúne a los mejores jugadores de pádel del mundo (por el momento, sólo en categoría masculina) y que se celebra en una modalidad por equipos. Tras su éxito en las ediciones 2024 y 2025 en Miami, por primera vez, este torneo sale de Estados Unidos para trasladarse a la cuna del pádel en Europa: Marbella. La localidad malagueña ha sido la escogida por Boich y su equipo, entre ellos el laureado jugador de la NBA Jimmy Butler, presidente honorífico e impulsor del evento. Cabe mencionar que la cita cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Marbella, entre otros grandes patrocinadores.

RESERVE PADEL

¿Y por qué Marbella? Más allá de por su larga historia ligada al pádel, por su imagen relacionada con el lujo, un valor que Reserve siempre ha intentado ligar a este deporte. «Marbella siempre ha sido una ubicación soñada para Reserve Padel. La energía de Puente Romano, combinada con la pasión por el pádel en España, la convierte en el destino perfecto para la próxima Reserve Cup» menciona Boich. Y apunta Butler: «Wayne siempre ha tenido la aspiración de hacer de Reserve y Reserve Cup algo grande, formar parte de esto desde el principio ha sido para mí algo increíble. Ahora llevamos esa misma visión a Marbella. La pasión por el pádel en Marbella es auténtica, y estoy seguro de que éste será el evento más emocionante de los que hemos organizado hasta ahora, no sólo por la competición, sino por la energía, la gente y toda la experiencia que lo rodea».

Entradas

Tal y como ellos han comunicado, la cita marbellí se celebrará en Puente Romano, que ha albergado durante años pruebas de World Padel Tour, y será apenas unos días después de la celebración de la Copa Davis, concretamente del jueves 18 al sábado 20 del próximo mes de septiembre. Las entradas saldrán próximamente a la venta y su coste partirá desde los 35, 40 y 45 euros para jueves, viernes y sábado respectivamente.

¿A qué jugadores podremos ver en Marbella? Reserve trabaja para que en sus torneos sólo compita el 'top-16' mundial. Ahora mismo, ya están confirmados Arturo Coello, Agustín Tapia (ambos conforman la pareja número 1), Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Coki Nieto, Pablo Cardona y Javi Garrido, y se prevé que de el mejor malagueño del momento, Momo González, también esté presente al igual que en Miami. El formato de la competición será por equipos. Los días previos a la competición, se repartirá a estos 16 jugadores en dos equipos y competirán por parejas a lo largo de los tres días sumando victorias y puntos para el global de su equipo.

Una de las revoluciones de este torneo fue que nació con la mayor bolsa de premios de la historia del pádel, con un total de 1,7 millones de dólares (1,45 millones de euros) para todo el circuito, de los cuales 500.000 dólares (427.000 euros) se repartirán en Marbella. Una bolsa mucho más elevada que en Premier Padel teniendo en cuenta que sólo se reparte esto entre 16 jugadores. El equipo vencedor se lleva 137.000 euros y además, por cada partido ganado, cada jugador se lleva otros 10.600 euros, además de otros bonus. Sin duda, un gran aliciente para los jugadores.