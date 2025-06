La despedida de Óscar Muñoz, un emblema del fútbol-sala malagueño

Es un trabajador en la sombra, de esos que a base de constancia y talento, llegan lejos sin hacer demasiado ruido pero a los que ... todos echan en falta en su ausencia. Óscar, emblema del fútbol-sala malagueño, cuelga las botas. Lo hace tras toda una vida creciendo de la mano del ahora renombrado como Málaga Ciudad Redonda, habiendo formado parte de los cuatro ascensos a la élite nacional y de la histórica consecución de la Copa del Rey de 2022, en la que lograron la hazaña de ser el primer equipo de Segunda en levantar el título. Ha vivido en sus carnes las mejores y peores etapas del club y se despide de los parqués ahora, a sus 32 años, tras haberlo dado todo en su última final por el ascenso. Era el momento de despedirse, y de dar la bienvenida a su nueva vida.

Realmente, fue en la pasada y agónica temporada, la del divorcio de la UMA con el club, cuando Óscar comenzó a replantearse su futuro. Sin embargo, siempre fue un hombre de club y no se vio capacitado para abandonar a la entidad en el momento más duro. Así lo relata él mismo. «El año pasado fue muy duro por todo lo que sucedió. Entonces perdí ilusión, pero decidí aguantar un año más. Sentía que no podía irme en ese momento en que el club se desvinculó de la Universidad, cuando las cosas iban mal. No podía quitarme de en medio, tenía que estar al pie del cañón por lo que ha significado el club y todo su gente en mi vida».

Ampliar M. RIVAS

En sus adentros, llevaba bastante meditando su retirada, sin embargo, curiosamente, no fue hasta los 'play-off' de ascenso cuando comunicó su decisión a Tete. De hecho, se lo dijo en el segundo partido de la semifinal, ante el Alzira, creyendo que podría ser el último de la temporada. Sin embargo, dieron la vuelta a la eliminatoria y llegaron hasta el segundo partido de la final (el pasado viernes), donde cayeron muy dignamente ante el O Parrulo, quedándose a las puertas del ascenso.

Trece temporadas se ha pasado defendiendo la camiseta del mejor club de su tierra, algo que, ni de lejos, pudo imaginar cuando daba sus primeros pasos en este deporte, en el pequeño municipio malagueño de Cuevas del Becerro. Es curioso, pero en esta localidad de poco más de 1.600 habitantes se forjaron los dos capitanes del Málaga Ciudad Redonda y las únicas 'viejas glorias' de los cuatro ascensos a Primera que permanecían al pie del cañón en el equipo esta temporada: Óscar Muñoz y Miguel Conde (quien sí continúa, por el momento). Es más, desde los comienzos, su camino siempre ha estado unido. Comenzaron compaginando el fútbol con el fútbol-sala, pero recuerda Óscar, en tono jocoso: «Había tan pocos niños que no nos daba para formar un equipo de fútbol así que seguimos con el fútbol-sala».

MÁLAGA CIUDAD REDONDA

El talento de ambos hizo que su progresión fuese meteórica. «Nosotros dimos un salto muy grande. Cuando éramos juveniles, nos fuimos Miguel y yo al Acosol Marbella, que sacó un juvenil en División de Honor. Aquel año nos llamaron para jugar un partido amistoso con un equipo de universitarios de la UMA y allí hacían una captación para el equipo de la UMA como tal. Moli nos vio y nos invitó a hacer la pretemporada con ellos», relata. Pasó de jugar con un equipo juvenil con el que entrenaban una vez a la semana a entrenarse a diario y a competir en Segunda División, en la campaña 2012-13. Es más, en sólo dos temporadas en el equipo, formó parte del primer ascenso del club a Primera División (2014-15), el único logrado de manera directa.

Una espinita

Tras este, llegaron los de las campañas 2017-18, 2019-20 y 2021-22. Compitió durante cuatro campañas en la élite nacional, pero por desgracia, por más que luchó, el equipo nunca logró atar la permanencia. Esta es y será siempre la gran deuda pendiente de Óscar. «Tengo la espinita de no haber logrado la permanencia en Primera, sobre todo el último año, que descendimos con un cuádruple empate y fue bastante duro». Sin embargo, echando la vista atrás, asegura haber superado con creces todas sus expectativas, por lo que sí, puede despedirse tranquilo: «Desde luego, cuando empecé, no esperaba jugar varios años en Primera o ganar la Copa del Rey. Creo que sí que he superado lo que imaginaba cuando era pequeño. Me voy con la sensación de haberlo dado todo, de haber hecho las cosas bien».

Su versatilidad y humildad han impulsado siempre su carrera dentro y fuera de las pistas. Y es que al ala malagueño siempre ha compaginado su carrera deportiva con todo tipo de oficios, como mozo de almacén o desde hace cuatro años, como trabajador de la cafetería de las oficinas de Besoccer, donde es uno más de la familia. Ahora, aunque sin terminar de hacerse a la idea de su retirada, no puede evitar pensar en cómo será su nueva vida. «Ahora necesito otras cosas, disfrutar más de mi pareja, de los fines de semana, de mi familia y amigos… Me he perdido muchos eventos importantes a lo largo de estos años. También me gustaría probar otros deportes, como el pádel, correr, jugar pachangas de fútbol… Y cara a un futuro, me gustaría volver a mi pueblo y montar allí algo».