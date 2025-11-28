Damián Quintero, a un paso de las medallas en el Mundial; María Torres, eliminada
El de Torremolinos disputará este sábado los cuartos de final tras ganar en octavos y la de Málaga capital se despidió del campeonato en octavos
Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:54
Una de cal y otra de arena para los malagueños en el Mundial de kárate de El Cairo. Sólo Damián Quintero, que se retirará tras ... esta competición, sigue en pie en su camino hacia el tan ansiado título mundial de katas, el único oro que falta en su extensa vitrina. Por su parte, la líder mundial de kumite +68 kilos María Torres, no obtuvo recompensa y cayó eliminada.
En su Robin Round, el de Torremolinos comenzó con mal pie, cayendo ante el turco Enes Ozdemir por más de un punto de diferencia (41.00 frente a los 39.80 del malagueño), pero más tarde se impuso al marroquí Tijani Lamoum (39.80 puntos) y al coreano Taeyeon Hwang (39.60). Gracias a estos triunfos, consiguió el billete a los octavos de final, donde se superó a sí mismo y se hizo con su mejor puntuación del día: 40.70 puntos con los que se impuso al taiwanés Chao-Cing Chen (38.70). Este sábado continuará su concurso con la disputa de los cuartos de final, eso sí, ante un peso pesado, el bronce olímpico Ariel Torres (estadounidense).
No hubo suerte para María Torres, que ayer, por desgracia, se despidió del Mundial al caer en los octavos de final ante la mexicana Guadalupe Quintal (11-7). Previamente, la malagueña ganó dos de sus tres combates de la Robin Rounf. Por un lado, se impuso con solvencia a la escocesa Niamh Junner, por 4-1 y también a la jordana Yara Naser, por un contundente 7-0. Sin embargo, cedió ante la húngara Dora Fleischer. En octavos se consumó su eliminación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión