Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOKHAN TANER
Kárate

Damián Quintero, a un paso de las medallas en el Mundial; María Torres, eliminada

El de Torremolinos disputará este sábado los cuartos de final tras ganar en octavos y la de Málaga capital se despidió del campeonato en octavos

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

Una de cal y otra de arena para los malagueños en el Mundial de kárate de El Cairo. Sólo Damián Quintero, que se retirará tras ... esta competición, sigue en pie en su camino hacia el tan ansiado título mundial de katas, el único oro que falta en su extensa vitrina. Por su parte, la líder mundial de kumite +68 kilos María Torres, no obtuvo recompensa y cayó eliminada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  10. 10 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Damián Quintero, a un paso de las medallas en el Mundial; María Torres, eliminada

Damián Quintero, a un paso de las medallas en el Mundial; María Torres, eliminada