Damián Quintero, a un paso de las medallas en el Mundial; María Torres, eliminada

Una de cal y otra de arena para los malagueños en el Mundial de kárate de El Cairo. Sólo Damián Quintero, que se retirará tras ... esta competición, sigue en pie en su camino hacia el tan ansiado título mundial de katas, el único oro que falta en su extensa vitrina. Por su parte, la líder mundial de kumite +68 kilos María Torres, no obtuvo recompensa y cayó eliminada.

En su Robin Round, el de Torremolinos comenzó con mal pie, cayendo ante el turco Enes Ozdemir por más de un punto de diferencia (41.00 frente a los 39.80 del malagueño), pero más tarde se impuso al marroquí Tijani Lamoum (39.80 puntos) y al coreano Taeyeon Hwang (39.60). Gracias a estos triunfos, consiguió el billete a los octavos de final, donde se superó a sí mismo y se hizo con su mejor puntuación del día: 40.70 puntos con los que se impuso al taiwanés Chao-Cing Chen (38.70). Este sábado continuará su concurso con la disputa de los cuartos de final, eso sí, ante un peso pesado, el bronce olímpico Ariel Torres (estadounidense).

No hubo suerte para María Torres, que ayer, por desgracia, se despidió del Mundial al caer en los octavos de final ante la mexicana Guadalupe Quintal (11-7). Previamente, la malagueña ganó dos de sus tres combates de la Robin Rounf. Por un lado, se impuso con solvencia a la escocesa Niamh Junner, por 4-1 y también a la jordana Yara Naser, por un contundente 7-0. Sin embargo, cedió ante la húngara Dora Fleischer. En octavos se consumó su eliminación.