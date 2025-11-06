Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Teresa Díaz, Pablo Hermoso, Adrián Miramón y Marta Paradas. SUR
Remo

Cuatro malagueños competirán en el Mundial de 'beach sprint'

Miramón, Teresa Díaz, Marta Paradas y Pablo Hermoso forman la representación provincial de la selección española en Antalya (Turquía)

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Cuatro remeros malagueños viajan hasta la región turca de Antalya, de aguas mediterráneas, para pelear por el Mundial de remo en la modalidad de 'beach ... sprint', cada uno en su categoría, que está dentro del programa olímpico de Los Ángeles 2028. Se trata de una modalidad que ha ganado peso con el paso de los meses por este motivo, lo que la hace más atractiva si cabe a ojos de deportistas y también de aficionados. La representación provincial de la selección española en la cita estará formada por el cinco veces campeón del mundo, Adrián Miramón, que competirá en el doble mixto junto a la alicantina Nadia Felipe; Teresa Díaz, que competirá en la categoría absoluta individual; Pablo Hermoso (cuatro con el timonel mixto) y Marta Paradas, que competirá en el doble femenino de la categoría sub-19 junto a Carmen Jarabo. Ambas son favoritas para volverse a casa con una medalla colgada al cuello.

