Cuatro malagueños competirán en el Mundial de 'beach sprint'

Cuatro remeros malagueños viajan hasta la región turca de Antalya, de aguas mediterráneas, para pelear por el Mundial de remo en la modalidad de 'beach ... sprint', cada uno en su categoría, que está dentro del programa olímpico de Los Ángeles 2028. Se trata de una modalidad que ha ganado peso con el paso de los meses por este motivo, lo que la hace más atractiva si cabe a ojos de deportistas y también de aficionados. La representación provincial de la selección española en la cita estará formada por el cinco veces campeón del mundo, Adrián Miramón, que competirá en el doble mixto junto a la alicantina Nadia Felipe; Teresa Díaz, que competirá en la categoría absoluta individual; Pablo Hermoso (cuatro con el timonel mixto) y Marta Paradas, que competirá en el doble femenino de la categoría sub-19 junto a Carmen Jarabo. Ambas son favoritas para volverse a casa con una medalla colgada al cuello.

La expedición nacional cuenta con un total de 17 deportistas y nueve tripulaciones. O dicho de otro modo: repartidos en nueve de las diez modalidades existentes. El objetivo no será otro que igualar (y superar) las seis medallas logradas en el pasado mundial, que se disputó en las aguas de Génova, en Italia. Las primeras pruebas comenzarán hoy y el torneo concluirá el domingo.

El remo de mar en la modalidad de 'beach sprint' es la prueba de velocidad, la más importante y en la que más competencia hay ahora mismo. Y también la más explosiva. Los remeros correrán a pie, desde la arena y hasta la orilla, un tramo de aproximadamente 50 metros, embarcarán en el bote, remarán 250 metros hasta dentro, haciendo eslalon por las tres boyas, volverán a la orilla en línea recta, saldrán del bote y correrán hasta la línea de llegada, que es también la de salida. Son regatas cortas, de entre dos y tres minutos, y realmente imprevisibles, pues están expuestos a un medio natural como el mar, las olas y las condiciones que presente ese día.

El sistema de competición será el siguiente: habrá una especia de contrarreloj inicial (llamada time triales o tomas de tiempos) para, según los tiempos que consigan, establecer los cruces posteriores en las eliminatorias. Por la mañana serán las de los juveniles –los sub-19– y por la tarde serán las de las modalidades absolutas. El viernes se harán las segundas tomas de tiempos, de las que saldrán los cruces de octavos de final. El sábado se disputarán las primeras eliminatorias de las categorías absolutas y el domingo se disputarán los cuartos, las semifinales y las finales absolutas, desde las 9.00 horas y hasta las 14.00. Las finales juveniles, por su lado, serán el sábado.