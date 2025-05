Cristina Cruzado, una nueva malagueña en la élite del vóley

Cuando era una niña, se centraba exclusivamente en disfrutar de este deporte, esperaba ansiosa la hora de ir al pabellón, cada tarde, no podía imaginar ... que algún día formaría parte de la élite. La receptora de 23 años Cristina Cruzado acaba de convertirse en la primera pizarreña en ascender a la máxima categoría nacional, la Superliga Femenina o Liga Iberdrola de Voleibol. Aun se resiste a bajarse de la nube tras la gesta del pasado fin de semana, cuando consiguió el billete en el 'play-off' de ascenso junto al CV Melilla, con el que acaba de cumplir su tercera temporada.

Cruzado se sumergió de lleno en esta disciplina desde muy joven, al fin y al cabo, es el deporte estrella de su localidad, Pizarra, que ha llegado a tener equipos tanto masculino como femenino en la segunda categoría nacional años atrás. El sueño de su vida era competir con el Pizarra, el equipo de su casa, hasta llegar lo más alto posible. Sin embargo, otro club tocó a su puerta y no lo pudo rechazar. «Me fichó el Melilla a raíz de que un año coincidimos en Primera Nacional ambos equipos. Al principio me costó venirme, yo quería disputar la Superliga 2 con el equipo de mi tierra, pero se dieron así las cosas. Entré en Fisioterapia aquí en Melilla y además me hicieron una oferta en la que me iban a contratar y pagar por jugar al deporte que quiero, así que no lo podía rechazar», recuerda Cristina.

Ambos equipos ascendieron a la segunda división aquella temporada, pero sólo el cuadro melillense realizó una importante apuesta para que su equipo femenino alcanzase la élite, algo que ha conseguido en tres años. «Hemos ido subiendo el nivel cada año. El primero que estuve aquí fuimos subcampeonas de la Copa Princesa y fuimos al 'play-off' de ascenso, el segundo año también fuimos subcampeonas de la Copa y este año hemos ascendido», explica la malagueña, aún incrédula por lo conseguido: «No me creo que vaya a jugar en la máxima categoría, me tienen que renovar, pero espero formar parte de esto, sería un sueño».

Ampliar CV MELILLA

Rebosa alegría la joven, sobre todo porque al formar parte de esta hazaña (sólo han ascendido los dos mejores de una Superliga 2 compuesta por 36 conjuntos) y haciendo retrospectiva, explica que el camino no ha sido nada fácil. «Esto supone cumplir el sueño por el que llevo luchando desde que era pequeña, es como recoger lo que he ido sembrando desde entonces. He vivido muchos altibajos, muchas temporadas y momentos malos y al final todo el esfuerzo ha merecido la pena. Nunca he tirado la toalla porque esto es lo que más me gusta del mundo. El ascenso va dedicado a mis padres», cuenta, emocionada.

Momentos difíciles

Es más, esta misma campaña en Melilla, tampoco ha sido sencilla, se enfrentaron a una reestructuración en la plantilla y, además, a la dura noticia de que a su entrenador se le diagnosticó un cáncer, por lo que tuvo que echarse a un lado y, hasta que llegó su relevo, pasaron varias jornadas sin nadie al mando. Tras todo ese esfuerzo por parte del club y las jugadoras, la recompensa puede decirse que ha merecido la pena. Ya en la máxima categoría, podría acceder a nuevos retos como la Copa de la Reina (sólo para los ocho mejores equipos de los 12 en liza) o incluso, de soñar, con recibir la llamada de la selección nacional, algo con lo que sueña la pizarreña.

Así las cosas, Cruzado pasará a ser la tercera malagueña en la Superliga española la próxima temporada, dado que la torremolinenese Paula Miguel y la alhaurina Paula García forman filas en el Ocisa Haro Rioja Vóley, equipo que ha realizado una gran campaña al acceder hasta las semifinales del 'play-off' por el título. Por supuesto, cabe mencionar que la jugadora de voleibol en pista más destacada de la provincia en la actualidad se encuentra militando en el extranjero desde hace años: la benalmadense Raquel Lázaro, en el Béziers de Francia, una de las ligas más relevantes de Europa, y asentada desde hace años en la selección española.