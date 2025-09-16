Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) José Manuel Rodríguez Uribes Efe

El Consejo Superior de Deportes pide al COI la exclusión de Israel de las competiciones deportivas

José Manuel Rodríguez Uribes señaló que «blanquear a través del deporte un genocidio como el de Gaza contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte»

Ep

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:37

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha mostrado su «profundo malestar y sorpresa» por el comunicado emitido por la ... Unión Ciclista Internacional (UCI), que desveló su «preocupación» por los incidentes sucedidos durante La Vuelta en las manifestaciones a favor de Palestina, y ha afirmado que «blanquear a través del deporte un genocidio como el de Gaza contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte».

