Comienza en El Cairo el último baile de Damián Quintero

Damián Quintero se enfrenta a una de las semanas más importantes de su vida. No sólo por el nivel del reto que afronta, sino por ... lo que supone. El Mundial de kárate que comienza este jueves en El Cairo será nada menos que el último torneo del karateca (masculino) más laureado de la historia de nuestro país. Así lo anunció el pasado mes de octubre, cuando mostró públicamente su decisión por cerrar una etapa de más de treinta años de trayectoria en la que lo ha ganado prácticamente todo, para abrir una nueva ventana hacia otros retos profesionales. Un adiós muy meditado que pasará a la historia.

Medallas nacionales, europeas, mundiales, olímpicas. A sus 41 años, Quintero (durante varios años número uno mundial) ha logrado acumularlas todas y de diferentes colores. Pero en su palmarés aún queda un hueco, que tras una larga espera, podría al fin rellenarse en esta última cita de su carrera. Así lo ha querido el destino. Y es que el torremolinense peleará por hacerse con la medalla de oro individual que le acredite, por primera vez en su carrera, como campeón del mundo de katas. Sí lo ha conseguido por equipos, pero nunca en solitario.

Cabe mencionar que Quintero no compite desde noviembre del pasado 2024, cuando ya dio un gran paso hacia su retirada al anunciar que disputaría su última competición en España, que no fue otra que el Mundial absoluto por equipos. Una cita en la que, tras muchos años peleando exclusivamente de manera individual, quiso acompañar a las jóvenes promesas nacionales en la modalidad conjunta. Y de hecho, al igual que la malagueña María Torres, se colgó la medalla de bronce. Tras este evento, el torremolinense dio un giro radical a su vida y se sumergió en su primera aventura televisiva, en el 'reality' más exigente, 'Supervivientes', en el que se quedó a un paso de ser finalista.

Sin embargo, la falta de competición no será un impedimento, menos aún en su disciplina, sin contacto. El malagueño ha estado entrenándose a diario a la sombra para llegar en el mejor estado de forma posible, y además, sin uno de los candidatos al título como rival: el turco Ali Sofuoglu, sancionado por el TAS por su ausencia en varios controles antidopaje. Aunque finalmente el TAS determinó que se le devolviesen las medallas por sus últimos éxitos, el turco aceptó la sanción por incumplimiento de localización y permanecerá sin competir hasta 2027.

Ampliar SUR

Torres, a por otro título

Damián no será el único malagueño en este Mundial. En El Cairo se encuentra ya también la número uno del 'ranking' mundial de kumite +68 kilos, María Torres. La de Málaga capital ha logrado retener el liderato con el que consiguió cerrar el pasado 2024 y ahora, no dudará en pelear por el que sería su tercer oro mundial y el segundo individual. En este frenético 2025, la karateca ha logrado acumular dos medallas de oro en la Premier League (en París y Rabat) así como otros dos bronces, uno en esta liga (en China) y otro en el Europeo de Armenia.

La capital egipcia trae buenos recuerdos a Torres, dado que el pasado año logró aquí una plata en la Premier League. Ahora, espera mejorar esos recuerdos haciéndose con un nuevo título para su amplia vitrina. El que sería un broche de oro para esta campaña.

Aunque la cita mundialista arranca este mismo jueves, será este viernes cuando den comienzo los concursos tanto de Damián Quintero como de María Torres. Primero empezará el de Torremolinos, con la Round Robin (una fase de grupos) de katas (a las 8.00 horas, en España). La de Málaga capital comenzará también con la Round Robin, pero a partir de las 16.00 horas. Los combates por las medallas, en el caso de llegar ambos, se celebrarán el domingo.