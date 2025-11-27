Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Comienza en El Cairo el último baile de Damián Quintero

El laureado malagueño se retirará después del presente Mundial de kárate, en el que también buscará el oro, en kumite, María Torres

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:01

Damián Quintero se enfrenta a una de las semanas más importantes de su vida. No sólo por el nivel del reto que afronta, sino por ... lo que supone. El Mundial de kárate que comienza este jueves en El Cairo será nada menos que el último torneo del karateca (masculino) más laureado de la historia de nuestro país. Así lo anunció el pasado mes de octubre, cuando mostró públicamente su decisión por cerrar una etapa de más de treinta años de trayectoria en la que lo ha ganado prácticamente todo, para abrir una nueva ventana hacia otros retos profesionales. Un adiós muy meditado que pasará a la historia.

