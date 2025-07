Combate entre invencibles en la Plaza de Toros: Samuel Molina se ve las caras con Anas Messaoudi

Ya estamos en la semana clave. El púgil local Samuel Molina afrontará este sábado la segunda defensa de su cinturón de campeón europeo del peso ... wélter. Igual que la primera, será en Málaga, esta vez en la majestuosa Plaza de Toros de La Malagueta, un escenario a la altura de las circunstancias de la velada que organiza la promotora malagueña Saga Heredia. El evento constará de tres combates amateur y de ocho profesionales, entre los que habrá dos campeonatos continentales en juego, con los púgiles 'Falito' Acosta (EBU Silver) y 'La Esencia' Molina (EBU) en liza.

La velada, cuyos detalles están ya prácticamente perfilados, comenzará a las 19.00 horas con los combates amateur. Más allá, a partir de las 20.00 horas empezarán a pelear los profesionales. La tarde irá avanzando, caerá la noche y está previsto que a eso de las 20.30 horas combatan el sevillano Rafael Acosta y (14-1-0) y el italiano Giusseppe Carafa (20-6-2) por el título EBU Silver del peso ligero. El combate estelar llegará una hora más tarde, a las 23.30 horas, cuando se acerca la medianoche, con el malagueño Samuel Molina (32-3-0) en una esquina y el belga Anas Messaoudi (17-0-0, invicto) viéndose las caras por el EBU, el título absoluto, del peso wélter. Ambos combates con cinturones en juego se disputarán al mejor de doce asaltos.

No ha afrontado ningún combate de rodaje esta vez Samuel Molina, como sí ha sido habitual en ocasiones anteriores, aunque ha seguido una preparación meticulosa junto a su entrenador, Boris Heredia, para llegar en el mejor estado a esta señalada cita. En el mejor momento de su carrera deportiva a sus 26 años, no quiere dejar de pelear para intentar lograr, espera, en un futuro no muy lejano, su primer título mundial en Estados Unidos. En febrero venció a Sandy Messaoud en el Carpena, en la que fue su defensa voluntaria, y ahora hará la obligatoria. El pesaje será el viernes, un día antes del combate, a la 12.00 horas en el Centro Cultural La Malagueta.

Además, habrá espectáculos en directo para darle otra dimensión a la experiencia de los asistentes. Las entradas, desde 35 euros, se podrán adquirir en la web 'Bacantix' (bacantix.com). La promotora informa de que ya se han vendido un millar de entradas en los asientos más cercanos al 'ring' y alrededor de 3.000 en los tendidos.