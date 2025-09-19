Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del COI Kirsty Coventry Afp
Olimpismo

El COI recuerda que «las organizaciones deportivas» deben mantener «la neutralidad política»

Reiteró este viernes que el «deporte debe seguir siendo un faro de esperanza en un mundo sacudido por el conflicto y la división»

C. P. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:27

El Comité Olímpico Internacional (COI) reafirmó la neutralidad del deporte sin nombrar a Israel, después de la polémica surgida en las últimas semanas sobre si ... debe ser excluido como país de las competiciones deportivas. El COI considera que, como actor principal del deporte en favor de la «paz», «los valores» y la «neutralidad y autonomía», debe estar al margen del resto. Esto es lo que ha señalado su presidenta, Kristy Coventry, en la conferencia de prensa posterior al Comité Ejecutivo del COI que se ha celebrado este vierrnes y tras el que emitieron un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  4. 4 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El COI recuerda que «las organizaciones deportivas» deben mantener «la neutralidad política»

El COI recuerda que «las organizaciones deportivas» deben mantener «la neutralidad política»