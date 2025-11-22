El Ciudad de Málaga se quedó pequeño para los seguidores del XV del León

La selección española de rugby, el XV del León, mueve un número elevado de seguidores de este deporte, tan afianzado en otros países europeos del ... mundo y que crece en nuestro país. El Estadio Ciudad de Málaga,que ya había acogido unas Series Mundiales de Seven y algún que otro amistoso internacional, es un recinto idóneo, por su capacidad media, pero este sábado se quedó pequeño.

Ampliar Algunos seguidores del XV del León en la grada del Ciudad de Málaga este sábado. ÑITO SALAS

Las 7.500 localidades del recinto se vendieron. Hubo lleno en los dos anillos de la grada de la única tribuna de este estadio inconcluso, pese a que el partido se pudo ver también en Teledeporte, y acudieron muchos clubes de la región y de otras zonas del país.

Más de medio centenar de autocares colapsaron los aparcamientos en el entorno del Martín Carpena (donde el Unicaja jugó a las 20.00 horas) y el Ciudad de Málaga, en una jornada estresante para la policía municipal, que mantuvo cerrada la circulación para atravesar de lado a lado la glorieta de la MA-21, la polémica 'girola' que fue esgrimida como argumento por las autoridades municipales para eludir el traslado del Málaga al estadio de atletismo si se hubiera afrontado la reforma de La Rosaleda cara al Mundial.

Ampliar Panorámica de la tribuna del estadio, repleta, con algunas banderas también de Fiyi. ÑITO SALAS

La fiesta en los prolegómenos, con multitud de carpas con productos de marketing y un sonido atronador en la megafonía, se trasladó después a la grada, porque España cumplió con creces y tuvo contra las cuerdas a la todopoderosa Fiyi, cuartofinalista de la última Copa del Mundo.

De paso los seguidores locales, que hubo muchos del Club de Rugby Málaga, presumieron del nivel de Alberto Carmona, salido de sus filas y ahora forjándose en Francia (cedido por el Toulon al Colomiers) cara a la labrarse una carrera de mucho futuro. Dejó dos placajes de mucho nivel desde su posición de ala.