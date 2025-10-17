Cinco malagueños pelearán por el título de la Hexagon Cup

La Caja Mágica de Madrid ya ha definido al plantel de jugadores de élite que protagonizará, del 28 de enero al 1 de febrero del ... próximo 2026, la tercera edición de la Hexagon Cup. Un torneo revolucionario en el que ocho equipos, compuestos cada uno por una pareja masculina, otra femenina y otra de jóvenes promesas, peleará durante cuatro jornadas por el título, con el gran aliciente de que la bolsa de premios del evento fue en su primera edición, la más alta jamás vista en un torneo único, ascendiendo a 1,2 millones de euros. Ahora sólo la ha logrado superar la de la Reserve Cup estadounidense, con 1,6 millones el pasado 2024.

Otra de las peculiaridades de esta cita es que está impulsada por empresas privadas y cuenta con gran seguimiento al ser personajes muy reconocidos los creadores de los distintos equipos de competición. Entre ellos, el extenista Andy Murray, el exfutbolista Kun Agüero, la actriz Eva Longoria, el futbolista Robert Lewandowski o el extenista Rafa Nadal, a través de su academia. Un evento que esta edición contará con récord de malagueños: hasta cinco jugadores han sido seleccionados para disputarlo.

Bea González (6º) volverá a ser la única malagueña en liza en este evento. Tras causar baja de última hora por lesión en la pasada edición, la 'Perla de El Palo', regresará para formar filas, de nuevo, con el Team Bella, impulsado por una empresa puertorriqueña y encabezada por María Esteve y Carlos López-Lay. En su equipo, la pareja masculina se compone de Arturo Coello (número 1) y Coki Nieto, Bea formará la pareja femenina junto a Bea Caldera, y la dupla Next Gen será la de Aimar Goñi y Juan Ignacio Rubini.

Momo González (13º) también ha estado presente en las tres ediciones disputadas, y en esta ocasión, formará pareja con un 'viejo' amigo y excompañero de competición en Premier Padel, Fede Chingotto, que actualmente conforma la pareja número 2 del mundo junto a Ale Galán. Ambos defenderán la camiseta del Krü Padel by Taktika, el equipo del Kun Agüero y en el que también colabora nada menos que Leo Messi. De hecho, defenderán título tras imponerse en la edición de enero de este 2025.

El caso de Fran Guerrero (15º) no hace más que refrendar su crecimiento exponencial. El coineño fue seleccionado para disputar la primera edición de la Hexagon Cup, aunque como jugador Next Gen. Ahora, regresa pero como jugador principal, conformando la pareja masculina del Hexagon Team nada menos que junto al mítico Paquito Navarro. En su equipo, la pareja femenina está compuesta por la exnúmero uno Ale Salazar y Carmen Goenaga, mientras que la dupla Next Gen será la de Pol Hernández y Mariano González.

El malagueño que se estrenará en la Hexagon Cup de 2026 lo hará, siguiendo los pasos de Guerrero, como Next Gen. Y no es para menos, porque este ha sido, por el momento, el mejor año de la carrera del joven Curro Cabeza (41º), de 18 años, que por cierto, volvió a proclamarse campeón mundial júnior con España hace sólo unos días. El azar ha deparado que su pareja en esta competición sea el quinto malagueño en liza, un jugador que también repite experiencia como Next Gen y que también ha dado un salto de calidad esta campaña. Se trata de Guille Collado (50º). Ambos defenderán juntos el Team Eleven Eleven capitaneado por Eva Longoria y que cuenta con Javi Garrido y Tino Libaak como pareja masculina y la exnúmero uno Paula Josemaría y Alejandra Alonso, como pareja femenina.