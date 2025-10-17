Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bea González, Momo González, Fran Guerrero, Guille Collado y Curro Cabeza. PREMIER PADEL
Pádel

Cinco malagueños pelearán por el título de la Hexagon Cup

Bea González, Momo González, Fran Guerrero, Guille Collado y Curro Cabeza han sido seleccionados para participar en este torneo por equipos con una bolsa de premios millonaria

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:20

Comenta

La Caja Mágica de Madrid ya ha definido al plantel de jugadores de élite que protagonizará, del 28 de enero al 1 de febrero del ... próximo 2026, la tercera edición de la Hexagon Cup. Un torneo revolucionario en el que ocho equipos, compuestos cada uno por una pareja masculina, otra femenina y otra de jóvenes promesas, peleará durante cuatro jornadas por el título, con el gran aliciente de que la bolsa de premios del evento fue en su primera edición, la más alta jamás vista en un torneo único, ascendiendo a 1,2 millones de euros. Ahora sólo la ha logrado superar la de la Reserve Cup estadounidense, con 1,6 millones el pasado 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  4. 4

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  5. 5 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  6. 6 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  9. 9

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  10. 10 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco malagueños pelearán por el título de la Hexagon Cup

Cinco malagueños pelearán por el título de la Hexagon Cup