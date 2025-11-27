Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PREMIER PADEL
Pádel

Carolina Navarro se resiste a retirarse

La malagueña y su compañera Melania Merino logran el pase a octavos del Major de Acapulco tras imponerse a Riera-Nogueira (7-5 y 6-1)

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:00

'La Reina del Pádel' se resiste a retirarse. A sus 49 años, la malagueña Carolina Navarro está regalando toda una exhibición de talento y ... perseverancia al público del Premier Padel Major de Acapulco, el que está siendo el último torneo de su carrera. Tras una primera ronda de cuadro en la que la revés costasoleña y su compañera, la vallisoletana Melania Merino (pareja 26ª del mundo), se impusieron con autoridad a una joven dupla de 'ranking' inferior, la cosa se recrudecía en su duelo de dieciseisavos de final, en la que tuvieron enfrente a la pareja 16º del mundo, la también laureada Virginia Riera y Ana Catarina Nogueira. Lo que no muchos esperaban era que estas acabasen cayendo ante la dupla de menor 'ranking'. Los seguidores de Navarro, por otro lado, no dudaron ni un segundo en que dejaría bien alto el listón de su último torneo.

Carolina Navarro se resiste a retirarse

