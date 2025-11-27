Carolina Navarro se resiste a retirarse

'La Reina del Pádel' se resiste a retirarse. A sus 49 años, la malagueña Carolina Navarro está regalando toda una exhibición de talento y ... perseverancia al público del Premier Padel Major de Acapulco, el que está siendo el último torneo de su carrera. Tras una primera ronda de cuadro en la que la revés costasoleña y su compañera, la vallisoletana Melania Merino (pareja 26ª del mundo), se impusieron con autoridad a una joven dupla de 'ranking' inferior, la cosa se recrudecía en su duelo de dieciseisavos de final, en la que tuvieron enfrente a la pareja 16º del mundo, la también laureada Virginia Riera y Ana Catarina Nogueira. Lo que no muchos esperaban era que estas acabasen cayendo ante la dupla de menor 'ranking'. Los seguidores de Navarro, por otro lado, no dudaron ni un segundo en que dejaría bien alto el listón de su último torneo.

Navarro y Merino se impusieron con un contundente 7-5 y 6-1 a Riera y Nogueira, en un duelo que duró poco más de una hora y media y que dio el pase a la pareja 26ª a la ronda de octavos de final. Iguala así la malagueña el resultado del último torneo, el P1 de Dubai, demostrando que su elegante estilo aún tiene mucho que ofrecer ante el pádel actual. Comenzaron el duelo de dieciseisavos con un sólido 2-0 arriba, aunque entró en juego rápidamente la versión más correosa de las rivales para darle la vuelta al marcador (3-4). A partir de ahí, se igualaron las tornas hasta que, en el 5-5, Navarro y Merino lograron un doble 'break' que les impulsó hasta el 7-5.

En el segundo set, la malagueña y la vallisoletana lograron frustrar por completo el juego habitual de la dupla hispano-portuguesa, normalmente mucho más insistente en sus devoluciones. Los errores no forzados se fueron incrementando a medida que subían los juegos en el marcador rival. Riera y Nogueira sólo lograron llevarse un juego, el del 5-1, cuando ya no hubo margen de reacción para ellas y el billete a octavos ya tenía nombre. Así las cosas, en los octavos de final de este jueves (no antes de las 22.30 horas) se medirán a la excompañera de Carolina, Marina Guinart, y a la toledana Vero Virseda, que conforman nada menos que la octava pareja del mundo. Un duro, aunque no imposible, reto por delante.

Paralelamente, en lo que respecta a la actuación del resto de malagueños en liza, Guille Collado y Pol Hernández cayeron ante Augsburguer-Lebrón (6-3 y 6-4), Momo González y Fran Guerrero ganaron a Gala-García (6-4, 3-6 y 5-7); Curro Cabeza y Teo Zapata perdieron contra Aguirre-Chozas (7-6 y 6-4), Jairo Bautista y Tino Libaak ganaron a Bergamini-Leal (7-6, 3-6 y 5-7), Marta Caparrós y Alba Pérez cayeron ante Castelló-Rufo (6-4 y 6-4) y ÁlexRuiz y Juanlu Esbrí se impusieron a De Pascual-Lamperti (6-1 y 7-5).