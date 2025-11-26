Las cámaras del hospital salvan a Wang de una sanción por dopaje

Jianan Wang, campeón del mundo de salto de longitud en 2022, ha logrado otro éxito fundamental para su carrera deportiva, la de demostrar su inocencia ... tras dar positivo en un control efectuado el el 1 de noviembre de 2024, donde se detectaron rastros de terbutalina en su organismo. Ahora, tras un año de batalla, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) confirmó oficialmente que el saltador chino dio positivo debido a una exposición accidental, lo que implicaba la anulación de cualquier tipo de sanción al respecto.

Lo llamativo del caso de Wang tiene que ver con el modo en el que el campeón del mundo ha logrado convencer a la Agencia Antidopaje. Y lo hizo aportando vídeos registrados por las cámaras de un hospital, porque Wang siempre defendió que su positivo se debió por exposición al acompañar a un familiar a un tratamiento para sus problemas pulmonares.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, fecha en la que Wang dio positivo tras un control fuera de competición, reflejaron que el saltador llegaba en dos ocasiones a la zona de espera y entraba a la habitación del familiar para un tratamiento. La AIU también solicitó los datos de registro del centro e incluso llegó a verificar imágenes en los alrededores del centro para constatar que la defensa de Wang era verídica. Así, tras una investigación conjunta con la Agencia Antidopaje de China (CHINADA), se llegó a la conclusión de que el saltador decía la verdad en su defensa.

Jianan Wang, de 29 años, fue bronce en el Mundial de Pekín 2015 con un salto de 8,18 m, convirtiéndose en el primer asiático en lograr una medalla mundial en la prueba masculina, y se convirtió en campeón mundial en Eugene 2022 con un salto de 8,36. A lo largo de este proceso, Wang dejó de competir y no lo ha hecho desde el 10 de febrero. En su última gran competición a nivel mundial, Wang fue octavo en la final de los Juegos de París.