Brett Johns y Alexis Vera, los reyes del WOW 21 en Starlite

El binomio WOW-Starlite resultó ser un lujo... y la organización ya 'amenaza' con regresar a Marbella. El WOW 21 fue un éxito a nivel ... visual, deportivo y social, con más de 3.000 asistentes. La promotora líder de artes marciales mixtas (MMA) en España convirtió la cantera de Nagüeles, escenario habitual de artistas internacionales y estrellas del rock, en un octógono para la ocasión. Way of the Warrior cambió los habituales pabellones en los que realizan sus eventos por este emplazamiento inédito, al aire libre, para disfrutar de una agradable noche de agosto en la provincia de Málaga.

El público fue de lo más variopinto. El evento acogió a perfiles muy diferentes en las butacas, desde chavales jóvenes hasta distintas personalidades, más o menos conocidas, del mundo de las artes marciales mixtas en la Costa del Sol. Y una gran cantidad de extranjeros, como no podía ser de otra forma en un sitio tan cosmopolita como la Costa del Sol. Entre las caras conocidas que allí se dieron cita estuvieron el periodista Edu Aguirre, el creador de contenido Carliyo el Nervio, el boxeador marbellí Ayoub Ghadfa (plata olímpica en París) y el preparador físico de Ilia Topuria, Doctor Aldo. Eso sí, el bicampeón de la UFC no pudo acudir finalmente a la velada pese a ser uno de los principales promotores del evento.

No pudo acudir finalmente el canario Zebenzui Ruiz, el cabeza de cartel, por lesión; aunque eso no resultó ser un problema para el espectáculo. Otro de los grandes reclamos del evento, el galés Brett Johns, fue el gran señor de la noche. El ex UFC, con un bagaje de 5-2, liquidó al georgiano Levan Kirtadze (13-6) en el primer asalto. Su rival no lo puso fácil en los primeros minutos, pero el británico acabó imponiendo su dominio y su experiencia. Cuestión de galones.

El recambio de Zebenzui Ruiz fue Alexis Vera, que pudo con el galés Scott Pedersen (6-4-1) al final del combate. Fueron los jueces quienes decidieron al ganador, aunque la decisión fue unánime. El madrileño se estrenó en un evento de WOW, el sexto de la promotora en este 2025, con un triunfo de muchos quilates.

También venció en su respectivo combate la campeona del mundo Hanna Palmquist (3-0), frente a Jleana Valentino (2-3) por sumisión en el tercer asalto, y las promesas Akhmed Amaev (3-0) y el irlandés Dara O'Sullivan (1-0). El amateur torremolinense Vincenzo Bussolotti venció y fue uno de los que más levantaron al público, gracias, en gran parte, al factor local.

Más locales

Fue muy aclamada también la malagueña Chanel Forster, que peleó por primera vez delante de su familia, hijos y allegados, aunque para ella no pudo ser. La peleadora que en su día consiguió el 'KO' más rápido de WOW cayó ante la argentina Lara Botto, que se fracturó el metacarpiano en el primer asalto. Eso, no obstante, no fue un impedimento para ella, que fue capaz de hacerse con la victoria. Contra viento y marea.

El máximo mandatario de WOW, Arturo Guillén, valoró muy positivamente el resultado del evento en declaraciones al MARCA: «Un resultado francamente bueno desde el punto de vista deportivo, del entrenamiento, de la afluencia, de la cantidad de mujeres que han venido, la cantidad de niños, la cantidad de personas que nunca habían estado en un evento de artes marciales mixtas y que espero que hayan salido satisfechos, con la curiosidad de aprender más y con ganas de repetir. Ese es el objetivo del evento: atraer gente a este deporte maravilloso y poner toda la atención en que quien venga salga entusiasmado, inspirado y con experiencias nuevas».