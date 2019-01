El Bádminton Benalmádena deja escapar la victoria ante el líder Se llevó la victoria por 3-4, el mismo resultado que han obtenido los tres líderes de la competición en sus visitas a Benalmádena SUR Domingo, 20 enero 2019, 01:23

El Bádminton Benalmádena no supo aprovechar la oportunidad de cerrar la permanencia y vencer al líder de la competición, el Ovida Bádminton Oviedo, que finalmente se llevó la victoria por 3-4, mismo resultado que han obtenido los tres líderes de la competición en sus visitas a Benalmádena.

El encuentro estuvo condicionado por la no presencia de Lino Muñoz, jugador mexicano del conjunto ovetense que perdió su vuelo desde el Open de Suecia al seguir vivo en la competición. Este hecho condicionó la alineación del conjunto ovetense, si bien, la suerte les fue de cara toda vez que alineaba a Álvaro Leal de número 1, esquivando de esta manera al mejor individual local Manuel Vázquez, que no disputaría su encuentro por incomparecencia. Una derrota amarga, ya que no se aprovechó la oportunidad ante un equipo mermado que tuvo la suerte de los cruces y que supo llevarse todos los sets igualados. Cierra la temporada en casa el Benalmádena al que le faltan cuatro desplazamientos para cerrar la competición.