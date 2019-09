Un año atípico y con mucha ilusión en el Bádminton Benalmádena La jugadora Ye Zhaoying, en un partido de Liga de la pasada temporada. / SUR El equipo se enfrenta hoy al Recreativo IES La Órden, vigente campeón, en el que será el encuentro de la jornada y que se podrá seguir en 'streaming' a las 18 horas ANDRÉS SAMPER BENALMÁDENA Sábado, 7 septiembre 2019, 00:19

El club de Bádminton Benalmádena inicia un año más la temporada en la máxima categoría de la liga nacional dispuesto a darlo todo en lo que será un año atípico para ellos. El equipo, que sufrió varias bajas desde la pasada campaña, intentó reforzarse en la manera de lo posible para afrontar este nuevo reto con ilusión y el deseo de alcanzar un gran nivel de juego. «Esto cada vez es más complicado, ya que el resto de equipos de liga hacen unos esfuerzos que nosotros no estamos en disposición de hacer por la filosofía de club que tenemos», asegura Daniel Alcover, presidente del club.

El equipo ha conseguido confeccionar una plantilla muy equilibrada para su modalidad masculina. Desde la pasada temporada no pueden contar con Manu Vázquez, su mejor jugador, y el club cubrió bien esa baja firmando a Javier Sánchez, uno de los mejores doblistas de España. Se trata de un jugador muy experimentado que, junto al capitán Rafa Galvez y Alejandro Ramírez, se espera que sean la base del equipo esta temporada. Además, el equipo firmó a Andrés Martín, uno de los mejores doblistas sub-19, para completar así la plantilla con el canterano Javier Vilaplana.

«La temporada es muy larga, con pinchazos, lesiones y compromisos de los jugadores, que a veces no están, ya que no se trata de un deporte profesional», aseguró Alcover al mencionar a Nicklas Engelsted, el jugador danés del club que tienen como comodín para este tipo de situaciones, aunque el club no podrá contar siempre con él. En bádminton, los jugadores europeos no están considerados como comunitarios, y dado que el equipo femenino ya cuenta con dos extracomunitarias (Ye Zhaoying y Sophie Endtz), Nicklas solo podrá jugar cuando una de estas dos no se encuentre diposnible o prescindan de ella.

En cuanto a la modalidad femenina, la situación de la plantilla es algo más delicada. El club cuenta con Sophie, jugadora de cantera, y Ye Zhaoying, bandera del equipo, y este año se espera que jugadoras como Laura Chillón o Ainoa Cuevas den un paso al frente y asuman responsabilidades en el juego. Ambas han terminado este año el instituto, con notas excelentes en Selectividad, y desde el equipo se espera que exploten deportivamente al haberse liberado del exceso de responsabilidades académicas. Además, deberán contar con la cantera en más de una ocasión ante la marcha de Elisa Borrás a Montenegro, con motivo de una beca Erasmus, en la temporada que más la necesitaba el club.

«La temporada se afronta con mucha ilusión y esperando que las lesiones respeten», apunta Daniel Alcover

Este año, jugadores y clubes van a estar muy condicionados por la clasificación olímpica. Cada jugador deberá cursar ocho torneos buenos para puntuar cara a Tokio 2020, y por cada competición mala, deberá asistir irremediablemente a otra, lo que le restará tiempo para competir con su respectivo club en liga regular. Por ello, todos los jugadores de un nivel importante y con aspiraciones olímpicas estarán muy condicionados por este factor, tanto positiva como negativamente.

Además, esta va a ser una temporada algo atípica en el club malagueño, ya que por primera vez en muchos años Eduardo Herrero, referente del club deja de estar al frente del equipo como técnico y Lucas Quirós será su sustituto. En este mes sin el técnico, ha crecido la ilusión al ver que esa soledad que aterraba al club con la marcha del entrenador se ha convertido en un trabajo extraordinario por parte de todo el cuerpo técnico.

«La temporada se afronta con mucha ilusión, con expectativas sobre los nuevos fichajes, esperando que las lesiones respeten ya que hay una plantilla algo corta. De ser necesario se acudirá al mercado de fichajes de nuevo cara a la segunda vuelta», afirmó Alcover. Son ocho equipos los que conforman el 'Top 8', una liga muy competitiva que inicia este primer fin de semana de septiembre, jugando una semana sí y otra no para adaptar también la competición a los torneos internacionales, que se disputan cada semana. La liga regular finaliza a principios de marzo y solo se clasifican los dos primeros equipos para jugar la final. Oviedo, Sevilla y Huelva son los equipos que optan a estar en lo más alto.

El equipo lleva semanas trabajando a gran nivel y debutan contra el Recreativo IES La Órden, que se ha reforzado bien para este curso. Es el encuentro de la jornada, hoy sábado a las 18.00 horas, por lo que será retransmitido por 'streaming 'por la Liga Sports TV. El encuentro se disputará en el pabellón Andrés Estrada.

La plantilla de esta temporada

Nicklas Engelsted (27 años): Tercera temporada. Sus especi alidades son el dobles masculino y dobles mixto, aunque puede jugar incluso individual masculino, ya que en la liga danesa es habitual en esta modalidad.

Javier Sánchez Soler (29): Especialista en dobles masculino y dobles mixto. Fichaje de la temporada 2019-20 proveniente del Rinconada. Ha jugado cinco finales de liga, actual subcampeón de España en dobles masculino, además de número 1 del 'ranking' en esta modalidad y bronce en dobles mixto.

Rafael Gálvez (28): Jugador de la cantera polivalente ya que puede jugar las tres modalidades, aunque con la incorporación de Javier Sánchez podrá especializarse más en el dobles masculino e individual. Campeón de España numerosas veces de las tres modalidades en categorías inferiores, canterano y actual capitán.

Andrés Martín (20): Especialista en dobles masculino y mixto. Fichaje de la temporada 2019-20 cedido por el Bianconero (Madrid). Dos veces Campeón de España de dobles mixto y un subcampeonato en los últimos tres años, además de integrante de la selección española sub-19 con la que acudió a un campeonato de Europa y uno del mundo.

Alejandro Ramírez (23): Tercera temporada. Ha jugado las tres modalidades, pero ahora está más especializado en dobles mixtos y sobre todo en individual masculino. Bronce en el campeonato de España en dobles mixto y actual 'top-10' en el 'ranking' nacional en esta modalidad y en individual masculino.

Rafael Javier Vilaplana (18): Jugador de la cantera que aunque ya debutó el año pasado con el equipo, es la primera temporada que forma parte del equipo desde el inicio. Bronce en el Campeonato de España sub-19 en mixto.

Elisa Borrás (22): Jugadora de la cantera especialista en dobles femenino y mixto. Bronce en el Campeonato de España en dobles mixto y actual 'top-10' en el 'ranking' nacional en esta modalidad y en dobles femenino.

Laura Chillón (18): Canterana especializada en individual femenino y dobles femenino. Campeona de España en dobles femenino e individual femenino en categorías inferiores.

Ainoa Cuevas (18): Jugadora de la cantera especializada en dobles femenino y mixto. Campeona de España en dobles femenino en categorías inferiores y actual medalla de bronce sub-19 en dobles mixto.

Sophie Endtz (22): Jugadora de la cantera especializada en individual femenino y dobles femenino. Numerosas veces campeona de España en categorías inferiores y uno de los pilares del club.

Ye Zhaoying (45): Segunda temporada, tras conseguir el MVP del Top8 LaLigaSport, continuará un año más aportando puntos al equipo desde el dobles femenino y el individual femenino.Dos veces campeona y un tercer puesto en campeonatos del mundo y un bronce en Sydney 2000.