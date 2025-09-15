Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

JONATHAN IROULIN / AMIVEL
Baloncesto-Atletismo

La asombrosa historia de Michell Navarro, una 'malagueña' en dos selecciones

La mexicana afincada en Vélez fue paralímpica con España en baloncesto en silla de ruedas y ahora sueña con serlo en atletismo

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:03

Personas como ella nos hacen replantearnos lo pesimistas y quejumbrosos que muchos podemos llegar a ser. Mientras que algunos siempre buscan la excusa perfecta para ... no hacer algo, ella sólo sabe encontrar soluciones y es esta mentalidad ganadora y luchadora la que, sin duda, la ha llevado a triunfar en todo lo que se ha propuesto. Michell Navarro (33 años) nació con una agenesia, la ausencia congénita de un órgano o estructura corporal debido a un fallo en el desarrollo embrionario. En su caso, le falta una pierna, sin embargo, nunca le ha supuesto una complicación. «Toda mi vida he estado con prótesis y realmente nunca me sentí diferente a ningún niño. Nací con esto y me sentía normal, porque para mí esto es lo normal. Sólo conocía un camino y gracias a mi familia nunca me faltó de nada», reconoce.

