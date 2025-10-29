El Amivel Reyes Gutiérrez, con la ambición de estar de nuevo entre los mejores

El Amivel Reyes Gutiérrez afronta, de este sábado a las 18.00 horas, una nueva temporada entre los mejores equipos del país del baloncesto en ... silla de ruedas (BSR), en la que es considerada la mejor liga del mundo de la disciplina. Este año, eso sí, con la particularidad que siempre es un cambio en el banquillo. El cuadro veleño estrena entrenador este curso: Jorge Borba, procedente del Mideba Extremadura, conjunto que también compite en la élite nacional. Ese ha sido el cambio más reseñable de la pasada campaña a esta.

El nuevo técnico afronta con mucha ilusión esta nueva etapa. Es un reto más en su vida profesional y deportiva, tras década y media al frente del equipo extremeño, un puesto que compaginó con su rol de entrenador asistente de la selección británica, que ahora llevará a la par que la dirección del cuadro malacitano. «Es un equipo ambicioso, con muchas ganas de ganar», expresa. Hoy por hoy tiene 30 años, aunque su juventud no es un problema, pues comenzó a dirigir a los 16 años y su amplia experiencia en la élite avala sus capacidades.

El listón este año lo ponen en cada partido. Esa va a ser la filosofía, aunque aspiran a estar entre los tres mejores del campeonato, sabedores de sus capacidades. «Tenemos equipos para eso, aunque el deporte es muy impredecible y nunca se sabe lo que puede suceder», agrega. Volverán a competir, a nivel continental, en la Eurocup-3, competición que consiguieron conquistar la pasada campaña.

Sólo un fichaje

El proyecto, de carácter continuista, apenas ha sufrido cambios cara a esta temporada. El Amivel ha realizado sólo un fichaje, el del británico Oscar Knight, de 22 años, internacional con su país. «La plantilla sembró sus frutos y al final los recogieron. Es versátil y cada uno conoce su rol», apunta el técnico. Cosas del destino y del deporte, entrenará en Vélez-Málaga a algunos de los jugadores con los que coincidió, estos años atrás, en Extremadura. Con otros se ha enfrentado y los tiene bien monitorizados, antes desde los ojos del rival y ahora como técnico principal.

Su primer rival será el Menarini Joventut y el escenario, el Paco Aguilar de Vélez-Málaga. Sobre el rival, cuenta que se ha reforzado bien este verano. «Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ser rápidos en transiciones y sólidos defensivamente», agrega. Del rival espera que juegue más en estático y con posesiones largas, por lo que tratará de subir el ritmo del juego para que no puedan aguantar un alto tanteo en el marcador. En su 'quiniela' de favoritos están el Ilunion, el Bilbao, el Canarias y el Albacete, además del que él dirige. Eso sí, asegura que cualquiera puede dar el susto o la sorpresa en una competición tan reñida y exigente como esta.