El nuevo entrenador, Jorge Borba, da instrucciones durante un entrenamiento de esta pretemporada. Amivel Reyes Gutiérrez
Baloncesto en silla de ruedas (BSR)

El Amivel Reyes Gutiérrez, con la ambición de estar de nuevo entre los mejores

El equipo de Vélez-Málaga comienza una nueva campaña en la liga más competitiva del mundo de baloncesto en silla de ruedas, con un nuevo entrenador y sin cambios reseñables en la plantilla

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:55

Comenta

El Amivel Reyes Gutiérrez afronta, de este sábado a las 18.00 horas, una nueva temporada entre los mejores equipos del país del baloncesto en ... silla de ruedas (BSR), en la que es considerada la mejor liga del mundo de la disciplina. Este año, eso sí, con la particularidad que siempre es un cambio en el banquillo. El cuadro veleño estrena entrenador este curso: Jorge Borba, procedente del Mideba Extremadura, conjunto que también compite en la élite nacional. Ese ha sido el cambio más reseñable de la pasada campaña a esta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

