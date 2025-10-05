Alberto Medel y Eduardo Orihuela ganan en el Andaluz de ILCA 6 en Málaga

El Real Club Mediterráneo ha organizado este fin de semana el Campeonato de Andalucía ILCA 6 de Vela, con medio centenar de embarcaciones venidas de ... toda la región en una prueba desarrollada con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela.

El viento fue el protagonista del fin de semana. La ausencia de éste hizo que se retrasara la celebración de las primeras mangas en la jornada del sábado. Este domingo el viento acompañó y pudo disputarse la prueba de esta prestigiosa clase de vela.

En categoría Master, Eduardo Orihuela, del Club Náutico de Sevilla conseguía la primera posición. En U19 masculino el primer puesto era para Alberto Medel del Club Náutico de Sevilla; el segundo puesto era para José Manuel Cuellar del Club de Mar de Almería y la tercera plaza para Lucas Martín, del Real Club el Candado de Málaga.

En categoría femenina lograba la victoria Raquel Retamero, del Real Club Nático de La Línea, seguida de Mar Tito, del Real Club Náutico de Roquetas de Mar, y Mischka en tercera posición y representando al Club Náutico de Benalmádena. La prueba ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga a través de su Área de Deportes.