Alberto González brilla y se corona en Chicago

Hacía un año y cinco meses que el malagueño Alberto González no se subía a lo más alto de un podio. Por aquel entonces, en ... marzo de 2024, fue todo un hito, porque por primera vez en su carrera, logró el oro en una Copa del Mundo, en Hong Kong, lo que dio un impulso crucial a su clasificación para los Juegos de Tokio, donde fue diploma olímpico. Ahora, diecisiete meses después, se ha coronado en un nuevo circuito, regalando además al público toda una exhibición de lo que puede demostrar el malagueño.

Sorprendió Alberto en el SuperTri de Chicago, no sólo por su corona, si no por la amplia distancia que llegó a sacarle al segundo competidor, que llegó a ser de hasta 24 segundos al inicio del último tramo de bicicleta. SuperTri se trata de una nueva Liga mundial, impulsada por empresas privadas y que otorga premios económicos para los deportistas, algo especialmente atractivos para ellos. Ya en la primera parada de este circuito, a finales de julio en Toronto, el malagueño destacó con un meritorio cuarto puesto en una carrera liderada por el campeón olímpico y mundial Alex Yee.

En esta segunda, en Chicago, éste fue ausencia. Y por supuesto, González, no dudó en aprovechar su oportunidad. Tras un inicio disputado junto al británico Marcus Dey, el malagueño no tardó más que una etapa y media en desbancarse y tomar los mandos de la carrera hasta el final. Entró en la meta en solitario, marcando un tiempo final de 52 minutos y 47 segundos, con seis segundos de ventaja sobre el canadiense Tyler Mislawchuk y 16 sobre el estadounidense John Reed. Cabe señalar que una de las peculiaridades de los SuperTri es su formato, más dinámico para atraer al público.

SUPERTRI

Estas pruebas constan de un circuito de 300 metros a nado, 4 kilómetros de bici y 1,6 kilómetros de carrera a pie. Todo ello deberán realizarlo tres veces de manera consecutiva, aplicando además una regla por la que al cierre de cada serie, aquellos triatletas cuyo tiempo sea 90 segundos mayor al del líder, quedan eliminados. Aun en la nube tras lo conseguido, Alberto valora su nuevo éxito: «Me sentía fuerte, venía de entrenar en Font Romeu con el equipo, en altura, y noté ese plus. También hay que decir que faltaron tres de los nombres clave, como Álex Yee», apunta el malagueño, ya en casa tras un largo viaje desde el otro lado del charco.

Aumenta el palmarés

Y añade, emocionado: «Volver a coger un oro me da mucha confianza, que ayuda a saber que ya vuelvo a estar para competir con los mejores del mundo. No sé cuándo lograré podio en las Copas del Mundo o Series Mundiales, pero el momento llegará. Creo que ya he dado un salto y sólo queda seguir trabajando».

Este es el tercer título internacional de su carrera, tras el de la Copa de Europa de Quarteira (2019) y el de la Copa del Mundo de Hong Kong (2024). Además, es su séptimo podio internacional, dado que hay que añadir a su palmarés las platas en el Europeo juvenil de relevos (2013) y la de Copa del Mundo Miyazaki (2022), así como los bronces en la Copa del Mundo de Hungría (2023) y en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda (2024). Además, con este éxito, Alberto, de 27 años, se coloca líder de la clasificación general de la competición.

Volver a coger un oro me da mucha confianza y ayuda a saber que ya vuelvo a estar para competir con los mejores»

Sobre estos SuperTri cabe explicar varias diferencias con respecto a las Series Mundiales. Para empezar, los atletas compiten de manera individual y también por equipos, concretamente, en cuatro: Brownlee Racing, Crown Racing, Stars and Stripes Tacing y Podium Racing. A este último pertenece el malagueño. Y, además del formato más dinámico ya explicado, cabe reseñar que los deportistas luchan por premios económicos. Al cierre de la temporada, el mejor equipo recibirá más de 300.000 euros; el segundo, unos 215.000; el tercero, alrededor de 130.000 y el cuarto, unos 86.000. Además, también se repartirán premios entre los 43.000 y los 8.600 euros entre los cinco mejores de la clasificación general al término del año, así como cuantías entre los 13.000 y los 860 euros para los cinco mejores de cada parada del circuito. Sólo quedan Jersey (21 septiembre) y Toulouse (5 octubre).

Y aunque Alberto trabajará para mantener ese liderato, ahora ya ha cambiado el chip. Este domingo se disputará la Serie Mundial de la Riviera Francesa y allí estará junto al equipo español, lidiando de nuevo con los mejores triatletas del mundo. El propio González es consciente de que el nivel de este circuito es el más alto que existe: «Esta victoria en Chicago la dejo en el archivo, ahora estoy muy concentrado para la Serie Mundial de este fin de semana, para intentar ir en cabeza. La carrera a pie será muy dura, el nivel va a ser altísimo, las Series Mundiales son lo más 'top'. Mi objetivo es seguir creciendo». Crecer y mejorar su posición de la Serie Mundial de Hamburgo, donde concluyó 32º.