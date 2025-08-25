Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUPERTRI
Triatlón

Alberto González brilla y se corona en Chicago

El triatleta malagueño no subía a lo más alto de un podio desde marzo de 2024; con este nuevo título se coloca líder de la clasificación general de los SuperTri

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:26

Hacía un año y cinco meses que el malagueño Alberto González no se subía a lo más alto de un podio. Por aquel entonces, en ... marzo de 2024, fue todo un hito, porque por primera vez en su carrera, logró el oro en una Copa del Mundo, en Hong Kong, lo que dio un impulso crucial a su clasificación para los Juegos de Tokio, donde fue diploma olímpico. Ahora, diecisiete meses después, se ha coronado en un nuevo circuito, regalando además al público toda una exhibición de lo que puede demostrar el malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  10. 10

    Â«El cliente no perdona ni una arrugaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alberto González brilla y se corona en Chicago

Alberto González brilla y se corona en Chicago