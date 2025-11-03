Mbappé y otros dos

Comenta Compartir

Vengo observando a través de los años que las situaciones en el fútbol se repiten igual que en el cine. Varían los protagonistas y el ... tempo en el que se desarrolla la historia. Recuerdo parejas en el cine que nos trasladan a otra época igual que ocurre en el fútbol. ¿Quiénes no se extasían con el fútbol de parejas como Di Stéfano-Kubala o Messi-Ronaldo? Pues a eso voy, a tratar de poner sobre el tapete a la pareja actual Lamine Yamal-Vinicius Junior que alternan la grandeza de su fútbol con un irritante ruido que los lleva, a uno u otro, a estar continuamente en la picota. El último suceso del madridista Vinicius ha reverdecido viejas heridas de la pasada campaña, en la que Ancelotti se marchó sin poder arreglar la situación pese a su trato paternalista con el jugador. Esta vez parece ser que dirige su ira contra el nuevo entrenador, Xabi Alonso, que por su parte trata de imponer su autoridad. Como debe ser. Aunque en víspera del encuentro con el Valencia el propio jugador hizo un acto de constricción en el vestuario y Alonso salió pronto al quite con un «caso cerrado». Ya veremos.

El otro elemento de esa pareja que analizamos se llama Lamine Yamal. También es díscolo, pero en su caso por razones distintas: indiscutible en el terreno de juego, incontrolable en cuanto se aleja de él. Precisamente en una de esas salidas con sus falsos amigotes, que se le arriman en busca de notoriedad, se prendió la llama de su último jaleo, con la fea expresión «robar» referida al Real Madrid. Por si no fuera bastante, sus idas y venidas y sus lesiones con la selección nacional llevan al jugador azulgrana a ser más discutido por su indisciplina que elogiado por su brillante juego. Aparte estos dos iconos de los que presume el fútbol español, póngase en una atalaya la figura de Mbappé recogiendo la Bota de Oro que ganó el año pasado. Es, además, un jugador al que hay que admirar por su temple, su educación y saber estar. Justamente lo que les falta a los dos jóvenes jugadores que han sido objetivo de este análisis personal. Demos tiempo al tiempo.

