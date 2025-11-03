Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una cuestión

Mbappé y otros dos

Manuel Castillo

Manuel Castillo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:54

Vengo observando a través de los años que las situaciones en el fútbol se repiten igual que en el cine. Varían los protagonistas y el ... tempo en el que se desarrolla la historia. Recuerdo parejas en el cine que nos trasladan a otra época igual que ocurre en el fútbol. ¿Quiénes no se extasían con el fútbol de parejas como Di Stéfano-Kubala o Messi-Ronaldo? Pues a eso voy, a tratar de poner sobre el tapete a la pareja actual Lamine Yamal-Vinicius Junior que alternan la grandeza de su fútbol con un irritante ruido que los lleva, a uno u otro, a estar continuamente en la picota. El último suceso del madridista Vinicius ha reverdecido viejas heridas de la pasada campaña, en la que Ancelotti se marchó sin poder arreglar la situación pese a su trato paternalista con el jugador. Esta vez parece ser que dirige su ira contra el nuevo entrenador, Xabi Alonso, que por su parte trata de imponer su autoridad. Como debe ser. Aunque en víspera del encuentro con el Valencia el propio jugador hizo un acto de constricción en el vestuario y Alonso salió pronto al quite con un «caso cerrado». Ya veremos.

