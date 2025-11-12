Los Ángeles 2028 tendrá un 'Supersábado', con 26 finales de 23 deportes

Quedan 975 días para la ceremonia inaugural de Los Ángeles 2028 pero ya se conoce el calendario completo de competiciones. El Comité Organizador de los ... próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 14 al 30 de julio, ha dado a conocer las fechas de todo lo que ocurrirá durante dos semanas. El triatlón femenino será la primera prueba que otorgue medalla, marcando el inicio oficial del medallero olímpico el 15 de julio en Venice Beach.

El 29 de julio será uno de los días más destacados de los Juegos. Denominado 'Supersábado', reunirá 26 finales correspondientes a 23 deportes, entre ellos 15 competiciones por equipos que repartirán medallas de oro y bronce. También se definirán campeones en disciplinas individuales como natación artística, maratón, baloncesto, vóley playa, BMX freestyle, boxeo, piragüismo, críquet, ciclismo en pista, equitación, fútbol, golf, hockey, lacrosse, gimnasia rítmica, sóftbol, escalada deportiva, natación, tenis de mesa, taekwondo, voleibol, lucha y halterofilia.

Será la primera vez desde Sídney 2000 que el triatlón inaugure el reparto de medallas. Ese mismo día, el atletismo coronará a la mujer más rápida del mundo con la final de los 100 metros lisos, mientras que la prueba masculina se disputará el 17.

Los organizadores confirmaron que el programa mantendrá las tradiciones olímpicas, con la maratón prevista para el último fin de semana de competición, los días 29 y 30 de julio. La jornada inaugural pondrá especial énfasis en el deporte femenino, con finales en halterofilia, espada, judo (–48 kilos), K1 slalom, rifle de aire a 10 metros y rugby seven por equipos. El relevo mixto 4x100 cerrará la jornada de atletismo.

El críquet regresará al programa olímpico tras más de un siglo de ausencia, con la final femenina prevista para el sexto día de competición y la masculina para el decimoquinto. El lacrosse, que no participaba desde Londres 1908, entregará sus medallas el penúltimo día. En cuanto a los deportes debutantes, el flag football y el squash comenzarán el 15 de julio y concluirán el 21 y 22, y el 23 y 24, respectivamente.

La natación, la segunda semana

Otra de las novedades será el cambio de calendario en la natación, que pasará de la primera a la segunda semana de competición. Las pruebas se celebrarán en el SoFi Stadium, el mismo recinto donde tendrá lugar la ceremonia inaugural el 14 de julio. La última medalla de los Juegos se entregará el 30 de julio con el relevo femenino 4x100 estilos, antes de la ceremonia de clausura.

Por primera vez en la historia, el atletismo abarcará todo el calendario olímpico, con competiciones desde el primer hasta el último día, acompañando así el desarrollo completo de los Juegos de Los Ángeles 2028.