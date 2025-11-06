Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel de la Riva, en una imagen de archivo. SUR

Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Al frente de la Federación Andaluza durante más de 40 años, en dos ciclos, era el socio número uno del Real Club de Campo y dedicó toda una vida a este deporte

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:10

Ángel de la Riva (Málaga, 1939) ha fallecido este jueves a los 86 años después de una larga enfermedad y una vida de absoluta entrega ... al golf, siendo uno de los dirigentes más longevos y que más ha luchado por el buen funcionamiento de esta modalidad deportiva a nivel provincial y andaluz. Se le puede considerar, sin riesgo de exagerar, un alma máter, y la figura clave en el desarrollo a nivel federativo, en una época en la que muchas disciplinas deportivas carecían aún de este entramado organizativo, coincidiendo con la llegada de la democracia en España.

