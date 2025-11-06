Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Ángel de la Riva (Málaga, 1939) ha fallecido este jueves a los 86 años después de una larga enfermedad y una vida de absoluta entrega ... al golf, siendo uno de los dirigentes más longevos y que más ha luchado por el buen funcionamiento de esta modalidad deportiva a nivel provincial y andaluz. Se le puede considerar, sin riesgo de exagerar, un alma máter, y la figura clave en el desarrollo a nivel federativo, en una época en la que muchas disciplinas deportivas carecían aún de este entramado organizativo, coincidiendo con la llegada de la democracia en España.

No en vano, De la Riva puede presumir de haber estado más de cuatro décadas al frente de la Federación Andaluza de Golf, desde 1970 hasta 2017, con un paréntesis de ocho años en los que estuvo dirigiendo el Club de Golf Guadalhorce. «El golf ha sido mi gran compañero de vida», solía reconocer.

Fue en esta entidad donde comenzó su andadura como gestor. En 1962 fue nombrado vicesecretario del Club de Campo de Málaga, donde empezó a jugar en 1952. Organizó competiciones internas y entre clubes, y en 1963 pasé a ser presidente del comité de competición y capitán de campo.

«El golf ha sido mi gran compañero de vida», solía decir De la Riva, que comenzó a jugar en 1952 y era el socio fundador del Real Club de Campo

En 1970 comenzó su andadura en la Andaluza y trabajó también en la Española de la mano de otra figura histórica, Emma Villacieros. Con la mediación clave de Severiano Ballesteros, también la cabe a De la Riva una parte de responsabilidad en la llegada de la Ryder Cup a Valderrama (San Roque, Cádiz) en 1997.

«Nos lo puso muy difícil», se sinceró a este periódico su sucesor en la Andaluza, el también malagueño Pablo Mansilla, en relación a la buena labor desarrollada en todos esos años por de la Rival, que entre 2013 y 2015 vivió un periodo complicado de contienda electoral, con moción de censura incluida en el seno de la entidad, pero siguió al frente.

«Con él se hicieron muchas cosas en Andalucía, y era una persona muy detallista», añadió Mansilla. En los últimos años, ya fuera de la Andaluza, De la Riva recibió numerosos homenajes de clubes, y fue nombrado también Hijo Adoptivo de Pozoblanco (Córdoba). Primo del exgolfista e histórico diseñador de campos Pepe Gancedo, De la Riva compatibilizó su pasión por el golf con el campo, con fincas agrícolas en Antequera.

«He sido un buen jugador mediocre», decía medio irónico y humilde De la Riva. En todo caso, el golf provincial y andaluz tienen mucho que agradecerle. Descanse en paz, Ángel de la Riva.