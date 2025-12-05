Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha: Julia López, Azahara Muñoz y Ana Peláez. LPGA / LET
Golf

El golf femenino malagueño mantiene su buena salud

Julia López cierra el año como la segunda mejor española del mundo, Azahara Muñoz seguirá en el LPGA Tour, y Ana Peláez peleará por esta tarjeta

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:07

A nivel deportivo, se acabó el 2025 para las golfistas malagueñas asentadas en la élite internacional. Fue un año lleno de contrastes, de estrenos, de ... búsqueda de sensaciones y de nuevos objetivos, personales y profesionales. Una temporada que ha dejado claro, una vez más, la buena salud del golf femenino de nuestra provincia, consolidada como la segunda de nuestro país que más profesionales ha exportado a la élite mundial y europea: Azahara Muñoz y Julia López, en el mayor circuito mundial, el LPGA Tour, donde sólo militan cuatro españolas, y Ana Peláez, en el máximo circuito continental, el Ladies European Tour.

