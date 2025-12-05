El golf femenino malagueño mantiene su buena salud

A nivel deportivo, se acabó el 2025 para las golfistas malagueñas asentadas en la élite internacional. Fue un año lleno de contrastes, de estrenos, de ... búsqueda de sensaciones y de nuevos objetivos, personales y profesionales. Una temporada que ha dejado claro, una vez más, la buena salud del golf femenino de nuestra provincia, consolidada como la segunda de nuestro país que más profesionales ha exportado a la élite mundial y europea: Azahara Muñoz y Julia López, en el mayor circuito mundial, el LPGA Tour, donde sólo militan cuatro españolas, y Ana Peláez, en el máximo circuito continental, el Ladies European Tour.

Más alá de la inigualable trayectoria de Azahara Muñoz, aún a un gran nivel a sus 38 años, lo cierto es que no ha sido ella la protagonista del año. La española que ha deslumbrado esta campaña se llama Julia López. Logró la tarjeta en su primera tentativa en la 'Escuela', al cierre del 2024, año en el que hizo historia como la 'amateur' número 1 del mundo, y su progresión ha crecido como la espuma en un 2025 para el recuerdo. Un curso en el que se ha consagrado como la segunda mejor española del LPGA Tour (68ª) y en el que se puede destacar su brillante tercer puesto en el Open de Escocia, su también sensacional decimonoveno lugar en su primer 'grande', el US Open, en el que fue la única española en pasar el corte, así como nada menos que quince torneos en los que ha pasado el corte.

Sin duda, ha sido el año de la consolidación de una jugadora llamada a hacer grandes cosas y a relevar a las dos mayores figuras que ha dado este deporte en nuestro país: Carlota Ciganda y Azahara Muñoz. Por ahora deberá trabajar para refrendar esta idea ante dos leyendas que seguirán en activo. En el caso de la sampedreña, ha cerrado el año de una manera aciaga en el LPGA Tour. Tras concluir la 105ª del 'ranking', perdió su tarjeta para 2026 (al menos, parcialmente). Esto, sin embargo, no frena sus ganas de seguir. Es más, incluso explica que podría venirle bien. «Estoy hasta contenta, creo que necesito jugar menos, ya una temporada completa se me hace bastante larga. Ahora voy a tener un descanso bastante bueno hasta abril, que es cuando creo que empezaré la temporada, y voy a poder descansar y estar bien físicamente», comentó a este periódico. «No estoy nada preocupada. Creo que me va a venir bien, siento que necesito estar en casa un poco, no es tan fácil viajar con el niño. Así que me prepararé bien para empezar de nuevo», añadió.

No atisba retirada

La realidad es que la malagueña, una de las escasas golfistas que compaginan su labor con la maternidad, y tras toda una vida dedicada a este deporte, no niega que ya piensa en el día de mañana. De momento, no atisba la retirada. De su 2025 podemos destacar su gran quinto puesto en el ShopRite LPGA Classic, así como ocho torneos en lo que pasó el corte. El segundo mejor resultado de toda la temporada, esta vez en el LET, lo firmó la pasada semana, decimosexta en el Andalucía Costa del Sol Open de España.

La tercera malagueña ligada a la élite, en este caso europea, es Ana Peláez. La golfista de 27 años llegó a competir en el LPGA en 2024 tras ganarse la tarjeta en 2023. Sin embargo, tras una dura campaña que le afectó significativamente a nivel psicológico, la de Málaga capital perdió la tarjeta y pasó a competir este 2025 en el LET. Ahora, con una sonrisa por bandera y en pleno proceso de crecimiento mental, Peláez vuelve a sentirse competitiva y asegura a SUR que luchará, en 2026, por regresar al más alto nivel mundial. «Se puede considerar que he bajado de nivel, pero considero que estoy trabajando a un nivel más alto que nunca. Ha vuelto mi deseo de volver a competir en el LPGA y me gustaría enfocar el año que viene en volver a jugar 'La Escuela', aunque sea un proceso duro. Siento que me apetece darme esa oportunidad otra vez porque al final este es el sueño que tengo desde niña y me apetece volver a luchar por ello», afirma.

Así las cosas, su meta será puntuar lo máximo posible en el LET y presentarse a la 'Escuela' del LPGA al cierre del año. De su 2025 podemos destacar su tercer puesto en el Open de Tenerife, tres 'top 20', el vigésimo tercer lugar en el último Open de España y el título logrado en el Campeonato de España de profesionales. Estos resultados la han llevado a posicionarse como 64ª del LET.