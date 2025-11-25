Azahara Muñoz: «Sería muy especial levantar el tercer título aquí»

La hija pródiga vuelve a casa tras dos temporadas (desde 2023) sin competir en España, ni en Málaga. Azahara Muñoz será una de las cabezas ... de cartel del Open de España del LET que acogerá el Club Guadalhorce desde este jueves. Una cita muy especial para la sampedreña, que ya se ha coronado en dos ocasiones y que, tras un año irregular en lo deportivo, buscará impulsarse por su buen momento personal para brillar ante su público.

-A nivel personal se la ve muy feliz, de vuelta a casa, acompañada por sus padres y por su hijo. ¿cómo se siente?

-Muy bien, estoy tranquila y feliz. Tengo salud, buen marido… La verdad es que me siento en un muy buen momento. Quizás me estoy haciendo mayor también (risas). Además, siempre quise tener niños y estoy muy feliz con mi hijo. Es muy cansado porque es un no parar, pero estoy feliz.

-Aunque aún es muy pequeño (va a hacer 4 años), le ha acompañado siempre a los torneos. ¿Entiende ya a lo que se dedica?

-Sí, creo que sí, y de hecho no le gusta tanto. Siempre me dice que no quiere ir a los torneos, pero sabe que este es mi trabajo, sí.

-Por otro lado, a nivel profesional ha tenido quizá un año más complicado. La pasada semana perdió la tarjeta por apenas diez puestos. ¿Qué balance hace de este 2025?

-En cuanto a resultados, no ha sido un año tan bueno. Es verdad que he tenido torneos bastante buenos, pero he acabado perdiendo la tarjeta por poco y voy a tener una condicional para 2026, pero realmente me he sentido bien, he tenido torneos en los que he estado muy cerca de que salieran muy bien las cosas, pero al final no han salido del todo. Ha sido un año raro, he jugado bien y he sentido que podía dar más, pero no he terminado de rematar los torneos.

«No iré a la Escuela del LPGA; a lo mejor no entro en los primeros torneos de 2026, pero sí después»

-¿Cree que el creciente nivel de la competencia, especialmente de las golfistas más jóvenes, ha podido influir?

-Sí que se nota que el nivel cada vez es más alto, pero creo que depende de mí. Al final, no rematé los torneos en los que iba bien, pero sí que he sentido que hacía buen golf y que estaba cerca de mi nivel.

-El año pasado también perdió la tarjeta y la recuperó finalmente en la Escuela del LPGA Tour. ¿Qué hará esta vez? ¿Se presentará al torneo para recuperarla?

-No voy a ir a la Escuela. A lo mejor no entro en los primeros torneos de 2026, pero sí que iré entrando pronto en los siguientes, porque estoy en el 're-ranking', dado que perdí la tarjeta por muy poco, así que voy a esperar. Me apetecía venir al Open de España. Llevo desde verano bastante lesionada, tengo el hombro, la clavícula y la muñeca mal y me apetecía jugar este Open y hacer un paroncito. Si no empiezo hasta abril, incluso mejor, porque no me vendrá mal un parón.

-Fue ausencia el pasado 2024, con lo que no compite en Málaga desde 2023. Imagino que no deja de ser una cita muy especial para usted, en su tierra…

-Jugar aquí siempre es especial.

-El Open de España siempre es especial para usted, además de por disputarse en casa, porque ya acumula dos títulos, ¿qué recuerdos tiene de esta cita?

-Los mejores recuerdos son de los dos campeonatos que gané, pero también lo que se siente al competir en casa y delante de mi gente. Jugar en España siempre es muy guay, el ánimo del público es el mejor recuerdo.

-Esta cita es especial porque tendrá la oportunidad ser la primera golfista en conseguir tres títulos, objetivo por el que también peleará Carlota Ciganda. ¿Es una motivación añadida?

-Siempre que voy a un torneo voy con el objetivo de ganar. Luego, sale o no, pero sí que sería maravilloso. Sería muy especial ganar el tercer título en Málaga.

-En lo que respecta a su carrera, en anteriores ocasiones hemos hablado de que, mientras se sienta competitiva, seguirá en activo. ¿Mantiene la misma visión?

-Sí, físicamente me encuentro bien, jugando bien… Mientras aguante mentalmente, me veo con ganas de seguir.

-¿Y ve su futuro en Estados Unidos y volviendo a Málaga?

-Sí que me veo volviendo en un futuro, pero no mientras compita y trabaje mi marido.