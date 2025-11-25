Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SALVADOR SALAS
Golf

Azahara Muñoz: «Sería muy especial levantar el tercer título aquí»

La mejor golfista malagueña de todos los tiempos regresa a casa con mentalidad ganadora cara al Open de España, del jueves al domingo

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

La hija pródiga vuelve a casa tras dos temporadas (desde 2023) sin competir en España, ni en Málaga. Azahara Muñoz será una de las cabezas ... de cartel del Open de España del LET que acogerá el Club Guadalhorce desde este jueves. Una cita muy especial para la sampedreña, que ya se ha coronado en dos ocasiones y que, tras un año irregular en lo deportivo, buscará impulsarse por su buen momento personal para brillar ante su público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  6. 6

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  7. 7

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  8. 8 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  9. 9 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga
  10. 10 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Azahara Muñoz: «Sería muy especial levantar el tercer título aquí»

Azahara Muñoz: «Sería muy especial levantar el tercer título aquí»