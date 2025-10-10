Ayora aguanta, Rahm resurge e Hidalgo se despide en el Open de España de golf

La segunda jornada del Open de España de golf que se está disputando en el Club de Campo de Madrid dejó buenas y malas noticias ... para los representantes malagueños y españoles. Entre los primeros, Ángel Ayora, gaditano afincado en Manilva desde hace años, se mantiene cerca de la cabeza, de la que se ha descolgado el marbellí Ángel Hidalgo, que no pasó el corte. La otra buena noticia es el resurgir de Jon Rahm.

Ayora mantiene su condición de mejor golfista nacional. Aguanta perfectamente desde la décima plaza tras entregar una tarjeta de 69 golpes, con un acumulado a 3 golpes del líder. Luego van el madrileño Luis Masaveu, una gran promesa en potencia en el mismo puesto, decimoctavo, que Jon Rahm, ambos a unos asequibles 5 golpes del inglés Marco Penge, líder con -9.

Ajeno a todas estas consideraciones, la sonrisa del vasco en el 'green' del hoyo 18, tras rubricar su séptimo 'birdie' del día, supuso un aviso a navegantes. Aquí estoy yo, transmitía quien ya tiene tres placas como ganador del Open de España y que confirmaba sus buenas sensaciones. «Hoy he jugado muy, muy bien. De 'tee' a 'green' he estado increíble, una pena que no haya acertado tanto con los 'putts', porque podría haber hecho un resultado muy bajo. Creo que el resultado ganador puede estar en torno al -15, pero dependerá de cómo esté el campo estos días. Si no hay viento, un pegador como Penge podría irse al -10 el fin de semana. Mañana me toca salir bien y meter un poco de presión a los líderes», advertía el vasco.

En esa cabeza están el inglés Penge, con 9 bajo par tras una segunda ronda de 67 golpes, aventaja por un solo impacto al suizo Joel Girrbach y el canadiense Aaron Cockerill.

Las opciones del otro malagueño en Liga, Ángel Hidalgo, se han difuminado. Si en la primera jornada acabó con buenas sensaciones y con un golpe por debajo del par, en este segundo recorrido entregó una tarjeta de 75 golpes que le hizo desplomarse y no pasar el corte. Hidalgo era el defensor del título en este torneo y ya no podrá defenderlo.