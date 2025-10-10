Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel Ayora. EFE
Open de España

Ayora aguanta, Rahm resurge e Hidalgo se despide en el Open de España de golf

El malagueño no pasó el corte tras la segunda jornada

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:37

La segunda jornada del Open de España de golf que se está disputando en el Club de Campo de Madrid dejó buenas y malas noticias ... para los representantes malagueños y españoles. Entre los primeros, Ángel Ayora, gaditano afincado en Manilva desde hace años, se mantiene cerca de la cabeza, de la que se ha descolgado el marbellí Ángel Hidalgo, que no pasó el corte. La otra buena noticia es el resurgir de Jon Rahm.

