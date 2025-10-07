Ángel Hidalgo, ante el más difícil todavía de revalidar corona en el Open de España

El golfista marbellí Ángel Hidalgo participó este martes, frente a la glorieta de Cibeles, en la presentación de una nueva edición del Open de España, ... en el Club de Campo Villa de Madrid y en el circuito DP World Tour. Con rivales como Jon Rahm o Sergio García, amén de un destacado elenco internacional, la empresa de defender el título logrado en 2024, en un desempate con Rahm, será como el más difícil todavía.

Hidalgo dejó claro que «sería un sueño poder repetir» el triunfo del año pasado y, aunque no ha tenido sus mejores sensaciones esta temporada, no escondió que «jugar en casa es especial» y que hace que dé «un poco igual» cómo llegue uno.

«Sería un sueño poder repetir triunfo, si es contra Jon, contra Jon, si es contra 'Pepito', contra 'Pepito'. La semana va ser muy larga y defender título es algo totalmente nuevo para mí, vamos a ver en qué posición estamos y si podemos llegar al domingo con opciones porque ahí empieza lo divertido. Ojalá podamos disfrutar de otra buena semana de golf y que gane el mejor», expresó Hidalgo a los medios tras la presentación celebrada en la capital.

El malagueño llega a la capital «alto de ánimo». «Jugar en casa te sube la energía al cien, pero de juego el año no ha sido bueno y no he tenido resultados decentes. Jugué muy bien en Irlanda hace unas semanas y eso te da confianza. Ahora tengo ganas de preparar lo mejor posible el torneo y llegar el jueves en las mejores condiciones. Siempre es especial jugar en casa y da un poco igual cómo llegues, estás tan motivado que el golf sale solo», confesó.

«No sé cómo me va a afectar porque todavía no me ha pasado», recalcó sobre si tiene presión por su victoria del año pasado. «En Sotogrande (en el Estrella Damm Andalucía Master de días después) acusé el querer hacerlo bien un poco más habitual porque no estaba acostumbrado a llegar a un torneo que la gente me mirase, pero aprendí mucho esa semana. Intentaré pasármelo lo mejor que pueda», añadió al respecto.

Ampliar La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (en el centro, con el trofeo), los golfistas españoles Jon Rahm (segundo por la izquierda) y Ángel Hidalgo (segundo por la derecha), el presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Juan Guerrero-Burgos (izquierda), y el director del Open de España de Golf, Gerard Tsobanian EFE

Sobre el recorrido del Club de Campo Villa de Madrid, cree que «para lo que es golf moderno es igual corto». «Para mí mejor. La clave es pegarle bien desde el 'tee' y si estás certero te deja muchas oportunidades de 'birdie'. No he podido entrenarlo todavía, pero me han dicho que está espectacular, posiblemente de las mejores veces», advirtió.

Hidalgo celebró que ganar el torneo dé una invitación para jugar el Masters de Augusta y el Abierto Británico. «Es un sueño para cualquier jugador que juega a este deporte el poder jugar un día el Masters, así que es un punto extra y un regalo para el torneo. Pero tengo que jugar las cuatro rondas e intentar ganar de nuevo a trofeo para luego tener un bonito paseo con Jon (Rahm) en abril por Augusta. Si tengo la oportunidad de ganar el domingo, pensaré en el Masters», confesó.