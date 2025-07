Ángel Hidalgo no pasa el corte y Rahm está lejos de la cabeza en el Open Británico

No fue un buen día para los representantes españoles en en el Open Británico, en el que el sueño de volver a ver ganar a ... alguno de ellos es casi imposible. El torneo, que entra en su fase clave este fin de semana, quedó muy decantado después de la exhibición de Scottie Scheffler, que hizo 64 golpes durante la segunda ronda y se ha colocado líder en solitario con 132. El estadounidense firmó su mejor vuelta histórica en un Open. Con siete golpes por debajo del par del campo, él y Matt Fitzpatrick (66), pugnarán previsiblemente por la victoria en las dos jornadas que quedan por delante.

Para Ángel Hidalgo se acabó su aventura en el British después de un mal segundo día en el que el malagueño no pasó el corte. Con cuatro golpes por encima del par, «Le he pegado mal a la pelota. El comienzo era fácil y he pasado +3. Una pena porque luego he estado bien en la parte más complicada. En los últimos tres hoyos trataba de sobrevivir. Me llevo cosas buenas de martes a jueves, una pena no estar al cien por cien hoy», se lamentaba Hidalgo.

Jon Rahm jugó sobre par e hizo 72 (142 total), mientras que Sergio García también pasó el corte tras materializar 73 (143 en el acumulado). El vasco pasó de un -1 que le dejó a tres golpes del liderato tras los primeros 18 hoyos a un 72 (+1 para par) que le obliga a recuperar diez golpes el fin de semana respecto a Scottie Scheffler. «Ha sido muy frustrante. Siete hoyos muy buenos y a partir del ocho, nada», se lamentaba Rahm consciente de su mala situación.