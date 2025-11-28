La amplia diferencia generacional en el Open de España

En la actualidad, sorprende ver la gran cantidad de talentos jóvenes que han logrado llegar al profesionalismo e instalarse rápidamente en la élite del golf ... continental. Muchos de esos ejemplos los podemos ver desde este jueves y hasta este domingo en el Andalucía Costa del Sol Open de España que acoge el Real Club Guadalhorce y que coronará a la campeona de la Orden de Mérito de esta campaña en el Ladies European Tour. En otras palabras, a la mejor del máximo circuito continental. Sin embargo, no todas son caras jóvenes en esta cita malagueña; aún son varias las jugadoras de la 'vieja escuela' que siguen demostrando que el talento, en este deporte, no lo rige la edad.

Son 72 las jugadoras que compiten es este gran evento internacional, siendo 65 las mejores del 'ranking' del LET y 8 invitadas, entre ellas, las tres mejores 'amateur' españolas del momento: Paula Martín, Andrea Revuelta y Andrea García. Mientras que las dos primera lograron el billete al Open al ocupar los puestos 2º y 3º en el 'ranking' mundial 'amateur', la tercera está aquí al lograr la gesta de proclamarse campeona de España 'amateur'… Con sólo 16 años. Es más, en esta misma campaña 2025, logró la doble corona, la de su franja de edad y la absoluta. Toda una reivindicación a su corta edad.

Aunque no es la única menor de edad del torneo, esta joven promesa catalana ya está causando furor a nivel internacional gracias a sus méritos. Cabe mencionar que estas 'amateur' pelearán, además de por el título en sí, por la consecución del Trofeo Celia Barquín (a la mejor 'amateur'), en honor a la joven golfista española asesinada en Estados Unidos en 2018.

Campeona en 2013

Y de la benjamina del torneo, pasamos a la más veterana, que además, no es un nombre cualquiera. La sudafricana Lee-Anne Pace forma parte del selecto grupo de jugadoras que ya sabe lo que es levantar un Open de España. En su caso, lo logró en 2013, en el Club de Campo de Madrid. Un triunfo que además le llevó a coronarse como campeona de la Orden de Mérito del LET. A sus 44 años, esta golfista y graduada en Psicología en Estados Unidos sigue al pie del cañón. Es la 43ª del 'ranking' continental y cuenta en su palmarés con 23 victorias como profesional, a razón de 11 en el LET y una en el LPGA. Como curiosidad, está casada con otra golfista profesional: Anne-Lisa Caudal.

Su buen estado de forma y afán competitivo es digno de admiración, pero no es un caso aislado, porque en este mismo Open también encontramos otros nombres ya veteranos como el de la francesa Céline Herbin (43 años), la australiana Sarah Kemp (39 años, cumple los 40 en unos días) o incluso la sampedreña Azahara Muñoz (38 años), que además cuenta con el valor añadido de haber regresado a la alta competición después de haber sido madre, algo poco habitual en cualquier carrera deportiva.