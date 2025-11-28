Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LPGA / RFEG
Golf

La amplia diferencia generacional en el Open de España

La sudafricana Lee-Anne Pace marca el techo de edad de la competición malagueña con 44 años y la jugadora más joven de la cita malagueña es la 'amateur' Adriana García, con sólo 16

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:02

En la actualidad, sorprende ver la gran cantidad de talentos jóvenes que han logrado llegar al profesionalismo e instalarse rápidamente en la élite del golf ... continental. Muchos de esos ejemplos los podemos ver desde este jueves y hasta este domingo en el Andalucía Costa del Sol Open de España que acoge el Real Club Guadalhorce y que coronará a la campeona de la Orden de Mérito de esta campaña en el Ladies European Tour. En otras palabras, a la mejor del máximo circuito continental. Sin embargo, no todas son caras jóvenes en esta cita malagueña; aún son varias las jugadoras de la 'vieja escuela' que siguen demostrando que el talento, en este deporte, no lo rige la edad.

