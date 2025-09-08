Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nico Williams, lesionado en su partido con la selección. AFP
Fútbol internacional

El virus FIFA ataca de nuevo

La lesión de Nico Williams, las quejas del PSG y las dolencias de algunos futbolistas del Barça marcan lo peor del parón internacional

David Hernández

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:47

El parón de selecciones se ha cobrado las primeras víctimas de la temporada y ha vuelto a provocar frustración en muchos clubes, que tendrán que ... afontar el tramo inicial sin algunas de sus estrellas. La exhibición de España en Turquía tuvo como episodio gris la lesión en el aductor izquierdo de Nico Williams. El extremo del Athletic y máximo referente del cuadro vasco se perderá el inicio de la andadura de su equipo en la Champions, siendo una baja muy sensible, ya que el conjunto vizcaíno no dispone de un recambio natural para un futbolista insustituible. Se desconoce la duración de la baja y se encuentra pendiente de evolución para saber si se pierde los partidos más inmediatos, o la recuperación se prolonga en el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El virus FIFA ataca de nuevo

El virus FIFA ataca de nuevo