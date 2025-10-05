Valiosos empates para el Torremolinos y el Antequera en Primera RFEF

No ha habido triunfos tampoco este fin de semana para los equipos malagueños de Primera RFEF, aunque sí resultados valiosos y meritorios en distintas partes ... de la provincia. El Antequera, último en jugar, sumó un difícil punto (0-0) en El Maulí ante el Sabadell, que llegaba como colíder de la categoría. También se trajo de vuelta a casa un preciado punto el Torremolinos, que visitó el Pepico Amat, feudo del Eldense, en un partido de locura (3-3). La nota negativa la puso el Marbella, que cayó en su desplazamiento al distrito de Gracia de Barcelona, donde juega el Europa (2-1).

Antequera, 0; Sabadell, 0

El Antequera, que era penúltimo, consiguió sumar un punto ante el colíder, el Sabadell, en un encuentro en el que los de Abel Gómez pudieron incluso ganar. Lo merecieron. Un valioso punto para el equipo verdiblanco, que puede incluso saber a poco dado lo que deparó el partido: el VAR anuló un gol a Iomar, del cuadro local, al filo del pitido final, en el minuto 90.

No le va a servir el punto al Antequera para salir de los puestos de descenso, aunque sí para seguir encontrándose y puliendo sensaciones. No es la primera vez que consigue puntuar, dentro de su mala racha, ante uno de los candidatos al ascenso: hace un par de semanas fue capaz de sacar un punto de Can Misses, el feudo del Ibiza. Al término de la sexta jornada son cuatro puntos para el Antequera, que aún no sabe lo que es ganar y sólo ha conseguido avanzar hacia el objetivo con empates.

Europa, 2; Marbella, 1

El Marbella ha dejado de ser uno de los tres conjuntos invictos del Grupo 2 tras caer ante el Europa en tierras barcelonesas. El cuadro catalán, que se postula como uno de los candidatos al ascenso, escala hasta el segundo puesto tras este triunfo, mientras que el Marbella se aleja de los puestos de 'play-off' y dormirá esta semana en la zona media de la tabla.

Se adelantó el Europa en la primera parte y sentenció en el 83', en el tramo final. No desistió el Marbella, que acortó distancias con el tanto de Du Yuezheng (lleva dos semanas consecutivas marcando), insuficiente al final para intentar, al menos, rescatar un punto en un campo complicado. El exmalaguista Luis Muñoz, ahora en el Marbella, fue baja de última hora por paternidad.

Eldense, 3; Torremolinos, 3

Sin duda, el partido de la jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF. Seis goles y un intercambio interminable de golpes que terminó en reparto de puntos para dos equipos con miras diferentes en la categoría.

Se adelantó hasta dos veces el Juventud de Torremolinos, que pasó de estar por encima en el marcador a verse por debajo en los últimos 20 minutos. Eso sí, Antonio Camacho, con un gol en el minuto 90, sobre la bocina, dijo la última palabra para que su equipo sume su tercer empate en seis jornadas. Este resultado le sirve para dormir una semana más fuera de los puestos de descenso, aunque no demasiado lejos de la zona roja de la tabla.