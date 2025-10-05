Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Antequera sacó un valioso empate ante el colíder, el Sabadell. Antequera CF
Fútbol

Valiosos empates para el Torremolinos y el Antequera en Primera RFEF

Otro fin de semana sin victorias para los equipos malagueños: el Marbella, por su lado, cayó en su visita al Europa

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:17

Comenta

No ha habido triunfos tampoco este fin de semana para los equipos malagueños de Primera RFEF, aunque sí resultados valiosos y meritorios en distintas partes ... de la provincia. El Antequera, último en jugar, sumó un difícil punto (0-0) en El Maulí ante el Sabadell, que llegaba como colíder de la categoría. También se trajo de vuelta a casa un preciado punto el Torremolinos, que visitó el Pepico Amat, feudo del Eldense, en un partido de locura (3-3). La nota negativa la puso el Marbella, que cayó en su desplazamiento al distrito de Gracia de Barcelona, donde juega el Europa (2-1).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  4. 4

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  5. 5 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  10. 10 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Valiosos empates para el Torremolinos y el Antequera en Primera RFEF

Valiosos empates para el Torremolinos y el Antequera en Primera RFEF