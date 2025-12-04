Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aficionados del Deportivo de La Coruña con una pancarta en memoria de Jimmy. RC

Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy

La jueza les citará a un juicio oral en el que también habrá dos personas más del Frente Atlético por las lesiones propiciadas a otro Riazor Blue

David Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:01

Once años han pasado de la trágica pelea entre los grupos radicales del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña a orillas del ... río Manzanares que se saldó con la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como Jimmy. Tras mucha incertidumbre a lo largo de este tiempo para hallar al culpable del asesinato, finalmente la jueza Adelaida Medrano, que se encarga del caso, ha procesado a tres ultras del Atlético que afrontarán un juicio por los sucesos de aquel 30 de noviembre de 2014.

