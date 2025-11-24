Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el del Real Madrid, Florentino Pérez. EP
Tribunales

La Superliga inicia una demanda millonaria contra la UEFA

La reclamación por daños y perjuicios estará entre los 4.000 y los 5.000 millones de euros

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20

A22 Sports Management, empresa promotora de la Superliga, ha comenzado los trámites legales para solicitar una astronómica indemnización a la UEFA por los daños y ... perjuicios causados a consecuencia de los obstáculos que este organismo estableció en su día contra la creación de esa novedosa competición que impulsaron doce de los clubes más prestigiosos del Viejo Continente en abril de 2021 y que tenía al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como principal ideólogo.

