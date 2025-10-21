Sonia Bermúdez: «Queremos una nueva etapa; no pensar en el pasado, sino en el presente»

Vallecana, hija de padres futbolistas, jugadora durante dos décadas, poseedora de doce títulos nacionales, internacional y ahora, tras pasar por los banquillos de la sub- ... 19 (bicampeona de Europa) y sub-20, nueva seleccionadora nacional absoluta. Este es el perfil de Sonia Bermúdez (40 años), que este viernes, en La Rosaleda, se estrena en el cargo para la disputa de la ida de las semifinales de la Liga de Naciones entre España y Suecia. Una entrenadora que ha vivido la evolución del fútbol femenino desde dentro y que encabeza una nueva etapa al frente del equipo, en la que la meta será alejarse de las polémicas y que se vuelva a hablar de una de la mejor selección del mundo.

–¿Cómo recuerda la situación del fútbol femenino cuando usted comenzó a jugar? Por aquel entonces, muchos padres incluso rechazaban la idea de que sus hijas jugasen. ¿Cómo fue en su caso?

-En mi caso, se lo tomaron bien, vengo de una familia futbolera. Mi padre jugaba, mi madre también, e incluso siempre cuenta que cuando se quedó embarazada de mi hermana, le llamó la selección y no pudo acudir. Mis tías, para hacerme rabiar, me decían que ella era mejor que yo. Yo lo llevo en los genes gracias a ellos.

-Aquí tenemos la referencia histórica del Málaga femenino que consiguió el triplete en 1998 y muchas de aquellas jugadoras contaban anécdotas de malos momentos que pasaron en una sociedad machista. ¿Usted vivió algún momento así?

-Cuando era pequeña, jugaba con niños y ellos me respetaban muchísimo, pero sí que había algún problema con algún padre o madre del otro equipo… Eran otros tiempos y no estaba muy bien visto que jugara alguna niña con los niños. Por suerte, hemos evolucionado y a cualquier niña que quiera jugar, la apoyan.

-Ha vivido en primera persona el crecimiento del fútbol femenino (jugó hasta 2020). ¿Cómo ha visto esta evolución?

-Diría que hubo un antes y un después con el Mundial, pero es verdad que ha habido clubes importantes que fueron apostando por las jugadoras, como el Athletic, el Levante… Por suerte, hoy hablamos de otras situaciones, ha cambiado todo muchísimo y España es la número uno del 'ranking'.

INICIOS «Antes no estaba muy bien visto que jugara una niña con los niños. Por suerte, hemos evolucionado»

-¿Le hubiera gustado vivir la etapa actual como futbolista?

-Sí, pero las que no lo hemos vivido, hemos vivido otro tipo de fútbol que también te hace crecer para, ahora que soy entrenadora, ver lo que había antes, valorar lo de ahora, potenciarlo y ayudar a las nuevas generaciones sin olvidarnos de dónde venimos.

Ampliar Sonia, en su etapa como futbolista en el Barça. BARCELONA FC

-En cinco años ha pasado de retirarse como jugadora a ser seleccionadora absoluta. ¿Cómo ha vivido este proceso?

-Cuando me retiré, tuve ofertas para entrenar en Segunda y en Primera, pero me puse a retransmitir partidos, lo que me ayudó mucho a analizar el rival y el juego. Después ya pasé a entrenar.

-Pasó por los banquillos de todas las categorías inferiores y parecía obvio que el paso natural era ofrecerle el puesto en la absoluta. ¿Cómo fue ese momento?

-Fue una sorpresa, me sentí muy feliz de que confiasen en mi. Estoy muy agradecida a todos los que apostaron por mi y estoy encantada, sabiendo la responsabilidad que tengo y el trabajo que conlleva, pero me siento preparada y rodeada de los mejores.

NUEVO CARGO «Estoy agradecida de que confiasen en mí. Sé la responsabilidad que tengo, pero me siento preparada»

-Habla de responsabilidad, sobre todo porque es un cargo que, tanto por motivos deportivos como por diversas polémicas, ha estado en el foco mediático estos últimos años. ¿Sintió ese nerviosismo por afrontar esta responsabilidad o se siente preparada?

-Pensé en fútbol, no más allá. Yo sabía dónde iba a firmar, sé el equipo que es y lo que tiene alrededor. Es el equipo número uno del mundo, tiene a las mejores jugadoras… Siempre he pensado el fútbol, en poder sacar más rendimiento a las jugadoras y seguir siendo las mejores, ese era el reto.

-Muchos sienten que comienza una nueva era con su llegada, que puede servir como punto de inflexión con respecto a la última etapa con el fin de que se vuelva a hablar exclusivamente de fútbol. ¿Cómo lo ve usted?

-Al final, lo que queremos es una nueva etapa. Empezamos de cero. No me gusta pensar en el pasado, sino en el presente. Nueva etapa, nueva era y nuevos retos.

Ampliar MIGUE FERNÁNDEZ

-A nivel personal, dado que ya lleva años formando parte de la RFEF, ¿cómo ha vivido el ambiente polémico de estos últimos años?

-Creo que estamos en otra era y volver atrás para recordar cosas que ya han pasado, para mí no tiene sentido, prefiero hablar de la nueva etapa y de la ilusión del reto que tenemos por delante, que es la semifinal de la Nations League.

-¿Qué estilo de juego le gustaría implementar en el equipo?

-España tiene un estilo reconocido en todo el mundo, tiene un buen trato de balón… Nos gustaría que además de ser un equipo con mucha posesión, que sea agresivo en la pérdida, que recuperemos cuanto antes. Estas jugadoras tienen mucho hambre de seguir ganando y tanto el 'staff' como ellas queremos ir a por todos los objetivos.

ESPAÑA - SUECIA «Espero ver La Rosaleda llena; Suecia es un equipo muy fuerte físicamente»

-¿Le costó mucho formar su primera convocatoria?

-Nos hemos basado única y exclusivamente en el rendimiento, en los perfiles que creemos que nos van a ayudar en este momento, pero es una lista dinámica. En este momento, hemos elegido a estas 23 y estamos muy contentos con ellas, pero sabemos que tenemos muchas otras con potencial para que nos ayuden en un futuro. Fue una lástima la pérdida de Patri Guijarro (por lesión), que es fundamental en el '6'.

-Hubo dos nombres clave en esa lista: Jenni Hermoso y Mapi León, que regresan a la selección. Jenni no lo hacía desde el pasado año y Mapi desde 2022. ¿Cómo fue el proceso de ponerse en contacto con ellas y cómo lo vivieron ellas?

-La RFEF llevaba tiempo trabajando en hablar con Mapi, cuando entré también la llamé y nos transmite que está feliz, que quiere estar con nosotros, y encantados. Deseando que llegue el partido y que estén las dos, que están aquí porque están en buen momento de forma y rindiendo bien.

-¿Qué encuentro podemos esperar en La Rosaleda ante una Suecia que es tercera del 'ranking'?

-Espero es ver La Rosaleda llena, un buen ambiente, que lo vamos a necesitar. La afición de Andalucía siempre se vuelca con la selección. Vamos a ver un partido con dos equipos muy buenos, Suecia es un equipo muy fuerte físicamente y todo pasará por intentar quitarle la posesión y hacer un buen partido con y sin balón.

CERCANA «Me considero una persona cercana y, cara a las jugadoras, me gusta que haya comunicación»

-¿Qué mensaje le manda a la afición para que acuda al campo?

-Van a vivir un ambiente familiar y sano, van a ver jugadoras muy buenas con el balón y muy cercanas. Es un espectáculo muy bonito de ver y ojalá podamos tener una Rosaleda llena.

-¿Ha estado alguna vez en Málaga como jugadora o técnico?

-Estuve retransmitiendo el España-Noruega en La Rosaleda, es un campo espectacular, muy bonito, me gusta mucho.

-Este será el partido de su debut, ¿qué imagen le gustaría transmitir al público y a las jugadoras?

-Me considero una persona normal, cercana. Me gustaría que se viera un equipo que lo da todo en el campo, que se deja la piel en cada partido y el alma en cada balón y creo que será así porque las futbolistas están muy comprometidas. Cara a las jugadoras, me gusta que haya comunicación, no está reñido el trabajo con comunicar.