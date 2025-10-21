Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sonia Bermúdez, posando para SUR en La Rosaleda, en su primera entrevista como seleccionadora. MIGUE FERNÁNDEZ
Entrenadora de la selección española femenina de fútbol

Sonia Bermúdez: «Queremos una nueva etapa; no pensar en el pasado, sino en el presente»

La nueva entrenadora debutará en el cargo este viernes en La Rosaleda con la ida de las semifinales de la Liga de Naciones entre España y Suecia

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 21 de octubre 2025, 00:28

Vallecana, hija de padres futbolistas, jugadora durante dos décadas, poseedora de doce títulos nacionales, internacional y ahora, tras pasar por los banquillos de la sub- ... 19 (bicampeona de Europa) y sub-20, nueva seleccionadora nacional absoluta. Este es el perfil de Sonia Bermúdez (40 años), que este viernes, en La Rosaleda, se estrena en el cargo para la disputa de la ida de las semifinales de la Liga de Naciones entre España y Suecia. Una entrenadora que ha vivido la evolución del fútbol femenino desde dentro y que encabeza una nueva etapa al frente del equipo, en la que la meta será alejarse de las polémicas y que se vuelva a hablar de una de la mejor selección del mundo.

